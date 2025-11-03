Advertisement

لبنان

إطلاق نار وحواجز وعمليات تفتيش.. هذا ما حصل ليلا في طرابلس

Lebanon 24
03-11-2025 | 23:38
سجل ليلا حادث إطلاق نار في ابي سمراء - طرابلس استهدف أحد مغاسل السيارات من قبل مجهولين من دون وقوع إصابات في الأرواح، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".
وعلى الفور نفذت دوريات من الجيش ومديرية المخابرات انتشاراً واسعاً في المنطقة لحفظ الأمن والاستقرار، وأقيمت حواجز ثابتة ومتنقلة، وتم خلالها تنفيذ عمليات تفتيش وتدقيق في هويات المارة، في إطار الملاحقة والتحقيق لتحديد هوية الفاعلين. 
