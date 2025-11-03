28
o
بيروت
26
o
طرابلس
27
o
صور
26
o
جبيل
26
o
صيدا
27
o
جونية
27
o
النبطية
23
o
زحلة
22
o
بعلبك
8
o
بشري
24
o
بيت الدين
21
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
إطلاق نار وحواجز وعمليات تفتيش.. هذا ما حصل ليلا في طرابلس
Lebanon 24
03-11-2025
|
23:38
A-
A+
photos
0
A+
A-
سجل ليلا حادث إطلاق نار في ابي سمراء -
طرابلس
استهدف أحد مغاسل السيارات من قبل مجهولين من دون وقوع إصابات في الأرواح، وفق ما أفادت مندوبة "
لبنان 24
".
Advertisement
وعلى الفور نفذت دوريات من الجيش ومديرية المخابرات انتشاراً واسعاً في المنطقة لحفظ الأمن والاستقرار، وأقيمت حواجز ثابتة ومتنقلة، وتم خلالها تنفيذ عمليات تفتيش وتدقيق في هويات المارة، في إطار الملاحقة والتحقيق لتحديد هوية الفاعلين.
مواضيع ذات صلة
يوم أمني في طرابلس.. حواجز متنقلة وتفتيش سيارات
Lebanon 24
يوم أمني في طرابلس.. حواجز متنقلة وتفتيش سيارات
04/11/2025 10:01:12
04/11/2025 10:01:12
Lebanon 24
Lebanon 24
حوادث إطلاق النار مستمرة.. هذا ما حصل مع "أحمد" ليلا في طرابلس
Lebanon 24
حوادث إطلاق النار مستمرة.. هذا ما حصل مع "أحمد" ليلا في طرابلس
04/11/2025 10:01:12
04/11/2025 10:01:12
Lebanon 24
Lebanon 24
حواجز مُفاجئة لقوى الأمن ليلا في طرابلس.. وهذا ما تم ضبطه (فيديو)
Lebanon 24
حواجز مُفاجئة لقوى الأمن ليلا في طرابلس.. وهذا ما تم ضبطه (فيديو)
04/11/2025 10:01:12
04/11/2025 10:01:12
Lebanon 24
Lebanon 24
عراقجي: ما زلنا بحاجة لمناقشة عمليات تفتيش الوكالة الدولية الذرية في المحادثات المستقبلية
Lebanon 24
عراقجي: ما زلنا بحاجة لمناقشة عمليات تفتيش الوكالة الدولية الذرية في المحادثات المستقبلية
04/11/2025 10:01:12
04/11/2025 10:01:12
Lebanon 24
Lebanon 24
مديرية المخابرات
مديرية ال
لبنان 24
الملاح
لبنان
الملا
دوري
تابع
قد يعجبك أيضاً
لا مفر من الإنتخابات.. قرار التأجيل مكلف على مَن يريده
Lebanon 24
لا مفر من الإنتخابات.. قرار التأجيل مكلف على مَن يريده
03:00 | 2025-11-04
04/11/2025 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
اجتماع حزبي مفصلي
Lebanon 24
اجتماع حزبي مفصلي
02:45 | 2025-11-04
04/11/2025 02:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
سالم اطلع وزير الدفاع على الأنشطة البحرية المقبلة بين لبنان وفرنسا
Lebanon 24
سالم اطلع وزير الدفاع على الأنشطة البحرية المقبلة بين لبنان وفرنسا
02:41 | 2025-11-04
04/11/2025 02:41:04
Lebanon 24
Lebanon 24
ليست أزمة نفايات… بل ازمة دولة تُهمل إدارة نفسها
Lebanon 24
ليست أزمة نفايات… بل ازمة دولة تُهمل إدارة نفسها
02:30 | 2025-11-04
04/11/2025 02:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بالجرم المشهود.. قوى الأمن توقف سارقي دراجات في برج حمود
Lebanon 24
بالجرم المشهود.. قوى الأمن توقف سارقي دراجات في برج حمود
02:29 | 2025-11-04
04/11/2025 02:29:24
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
وزير الطاقة: الكهرباء ستصل إلى 10 ساعات يوميّاً في هذا الموعد
Lebanon 24
وزير الطاقة: الكهرباء ستصل إلى 10 ساعات يوميّاً في هذا الموعد
08:25 | 2025-11-03
03/11/2025 08:25:53
Lebanon 24
Lebanon 24
"معامل صواريخ في لبنان".. تقريرٌ إسرائيلي جديد يتحدّث
Lebanon 24
"معامل صواريخ في لبنان".. تقريرٌ إسرائيلي جديد يتحدّث
15:25 | 2025-11-03
03/11/2025 03:25:00
Lebanon 24
Lebanon 24
في منطقة الأشرفية... شاهدوا ما فعله شخصان بسيّدة مسنّة (فيديو)
Lebanon 24
في منطقة الأشرفية... شاهدوا ما فعله شخصان بسيّدة مسنّة (فيديو)
08:02 | 2025-11-03
03/11/2025 08:02:45
Lebanon 24
Lebanon 24
آخر رسالة أميركية إلى لبنان.. مسؤول يعلنها
Lebanon 24
آخر رسالة أميركية إلى لبنان.. مسؤول يعلنها
11:34 | 2025-11-03
03/11/2025 11:34:01
Lebanon 24
Lebanon 24
ما جديد ورقة الـ100 دولار؟
Lebanon 24
ما جديد ورقة الـ100 دولار؟
16:15 | 2025-11-03
03/11/2025 04:15:43
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
03:00 | 2025-11-04
لا مفر من الإنتخابات.. قرار التأجيل مكلف على مَن يريده
02:45 | 2025-11-04
اجتماع حزبي مفصلي
02:41 | 2025-11-04
سالم اطلع وزير الدفاع على الأنشطة البحرية المقبلة بين لبنان وفرنسا
02:30 | 2025-11-04
ليست أزمة نفايات… بل ازمة دولة تُهمل إدارة نفسها
02:29 | 2025-11-04
بالجرم المشهود.. قوى الأمن توقف سارقي دراجات في برج حمود
02:23 | 2025-11-04
تفجير ذخائر في خراج بلدة عيترون
فيديو
مباشرة على الهواء.. إعلامي شهير يُعلن اعتزاله المهنة قريباً (فيديو)
Lebanon 24
مباشرة على الهواء.. إعلامي شهير يُعلن اعتزاله المهنة قريباً (فيديو)
03:58 | 2025-11-03
04/11/2025 10:01:12
Lebanon 24
Lebanon 24
تحيةً لذكرى منصور رحباني.. عمر رحباني يطلق النسخة الأوركسترالية من "غريبين وليل"
Lebanon 24
تحيةً لذكرى منصور رحباني.. عمر رحباني يطلق النسخة الأوركسترالية من "غريبين وليل"
13:16 | 2025-11-02
04/11/2025 10:01:12
Lebanon 24
Lebanon 24
بث مباشر.. حفل افتتاح "المتحف المصري الكبير"
Lebanon 24
بث مباشر.. حفل افتتاح "المتحف المصري الكبير"
13:18 | 2025-11-01
04/11/2025 10:01:12
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24