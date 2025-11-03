Advertisement

لبنان

أصوات صادرة من داخل سجن القبة.. وقلق في أوساط الأهالي

Lebanon 24
03-11-2025 | 23:50
استيقظ عدد من المواطنين فجر اليوم الثلاثاء على أصوات صراخ مرتفعة صادرة من داخل سجن القبة في مدينة طرابلس، ما أثار حالة من القلق والاستغراب في أوساط الأهالي القاطنين بالقرب من السجن، وفق ما أفادت مندوية "لبنان 24".
ولم تُعرف حتى الساعة أسباب الصراخ أو طبيعة الحادث داخل السجن. 
 
لبنان 24

طرابلس

لبنان

القبة

