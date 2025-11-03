Advertisement

لبنان

بالصور: الجيش يُغلق أحد أهم المداخل الحيوية لمخيم البداوي

Lebanon 24
03-11-2025 | 23:56
Doc-P-1437771-638978362654680467.jpg
Doc-P-1437771-638978362654680467.jpg photos 0
أقدم الجيش على إغلاق أحد أهم المداخل الحيوية لمخيم البداوي للاجئين الفلسطينيين شمال لبنان، وهو المدخل المتصل بحي خليل الرحمن، وذلك في إطار إجراءات تهدف إلى إقفال المعابر غير الشرعية بين المخيم والمناطق المجاورة، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24". 
وأثار القرار استياءً واسعاً في أوساط سكان المخيم، الذين اعتبروا أن الخطوة تُفاقم من عزلة المخيم عن محيطه، وتُعيق حركة الأهالي اليومية نحو المدارس وأماكن العمل والمرافق العامة.
 
