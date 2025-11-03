بالصور: الجيش يُغلق أحد أهم المداخل الحيوية لمخيم البداوي

أقدم الجيش على إغلاق أحد أهم المداخل الحيوية لمخيم البداوي للاجئين ، وهو المدخل المتصل بحي ، وذلك في إطار إجراءات تهدف إلى إقفال المعابر غير الشرعية بين المخيم والمناطق المجاورة، وفق ما أفادت مندوبة " ".

وأثار القرار استياءً واسعاً في أوساط سكان المخيم، الذين اعتبروا أن الخطوة تُفاقم من عزلة المخيم عن محيطه، وتُعيق حركة الأهالي اليومية نحو المدارس وأماكن العمل والمرافق العامة.