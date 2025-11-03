Advertisement

لبنان

إشكال تطور إلى عراك وتضارب بالأيدي في بلدة برج العرب

03-11-2025 | 23:59
وقع إشكال ليلا في بلدة برج العرب العكارية بين عددٍ من الشبان، تطوّر لاحقاً إلى عراك وتضارب بالأيدي، قبل أن يتمكن أهالي البلدة من تطويقه وتهدئة الأوضاع من دون تسجيل أي إصابات بشرية، وفق ما أفادت مندوية "لبنان 24" .
وبحسب المعلومات، فإن الإشكال اندلع على خلفية أصوات الموسيقى المرتفعة الصادرة من إحدى السيارات التي تمرّ في البلدة بشكلٍ متكرر، ما أثار استياء بعض الأهالي وأدى إلى توتر بين عدد من الشبان. 
برج العرب

لبنان 24

لبنان

عكاري

عكار

