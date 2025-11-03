28
لبنان
إشكال تطور إلى عراك وتضارب بالأيدي في بلدة برج العرب
Lebanon 24
03-11-2025
|
23:59
A-
A+
photos
0
A+
A-
وقع إشكال ليلا في بلدة
برج العرب
العكارية بين عددٍ من الشبان، تطوّر لاحقاً إلى عراك وتضارب بالأيدي، قبل أن يتمكن أهالي البلدة من تطويقه وتهدئة الأوضاع من دون تسجيل أي إصابات بشرية، وفق ما أفادت مندوية "
لبنان 24
" .
وبحسب المعلومات، فإن الإشكال اندلع على خلفية أصوات الموسيقى المرتفعة الصادرة من إحدى السيارات التي تمرّ في البلدة بشكلٍ متكرر، ما أثار استياء بعض الأهالي وأدى إلى توتر بين عدد من الشبان.
