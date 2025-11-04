Advertisement

لبنان

إدعى أنه موظف في إحدى الجمعيات.. سرق سيدة مُسنة في الميناء وهكذا تم توقيفه

Lebanon 24
04-11-2025
أقدم أحد الأشخاص ليلا على دخول منزل سيدة مسنّة في مدينة الميناء بعدما ادّعى أنه موظف في إحدى الجمعيات حيث هدّدها بسكين وتمكّن من سرقة أساور كانت بحوزتها، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24". 
وبعد مراجعة كاميرات المراقبة التابعة لأحد المحال التجارية في المنطقة، تمكّنت الجهات المعنية من تحديد هوية الفاعل وتوقيفه خلال وقتٍ قصير، كما جرى استعادة الأساور المسروقة وتسليمها إلى السيدة المسنّة.

وتم تسليم الموقوف إلى القوى الأمنية المختصة لاستكمال التحقيقات والإجراءات القانونية بحقّه، وتبيّن أنه من سكان مدينة الميناء. 
 
