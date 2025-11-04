Advertisement

لبنان

توضيح من وزير الطاقة.. هذا ما قاله بشأن التغذية الكهربائية

Lebanon 24
04-11-2025 | 01:00
A-
A+
Doc-P-1437792-638978401067038114.jpg
Doc-P-1437792-638978401067038114.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
صدر عن المكتب الاعلامي لوزير الطاقة والمياه جو الصّدي البيان الآتي: 

تصحيحاً لما نقل عن الوزير جو الصدي في إحدى المقابلات بشأن ساعات التغذية، يهمنا أنّ نؤكد انه لم يقل إننا سنؤمن ١٠ ساعات تغذية في فصل الشتاء، بل قال إنّ القدرة القصوى للإنتاج هي ١٠ ساعات كهرباء إن تأمنت كمية المحروقات المطلوبة ولم تحدث أي أعطال، والموقف واضح في المقابلة المصورة. فاقتضى التوضيح.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
البزري: تحسين التغذية الكهربائية والمائية أولوية لصيدا
lebanon 24
04/11/2025 12:51:28 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الطاقة يستعد لاعلان "اللامركزية الكهربائية"
lebanon 24
04/11/2025 12:51:28 Lebanon 24 Lebanon 24
بشأن مرفأ طرابلس.. هذا ما قاله النائب مطر
lebanon 24
04/11/2025 12:51:28 Lebanon 24 Lebanon 24
هذا ما قاله الأمين العام للمدارس الكاثوليكية بشأن الزيادات على الأقساط
lebanon 24
04/11/2025 12:51:28 Lebanon 24 Lebanon 24

وزير الطاقة

جو الصدي

جو ال

ما ن

كميت

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
05:29 | 2025-11-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:21 | 2025-11-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:18 | 2025-11-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:18 | 2025-11-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:09 | 2025-11-04 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
05:29 | 2025-11-04
05:21 | 2025-11-04
05:18 | 2025-11-04
05:18 | 2025-11-04
05:09 | 2025-11-04
05:00 | 2025-11-04
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24