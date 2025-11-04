توضيح من وزير الطاقة.. هذا ما قاله بشأن التغذية الكهربائية

Advertisement

صدر عن المكتب الاعلامي لوزير الطاقة والمياه جو الصّدي البيان الآتي:تصحيحاً لما نقل عن الوزير في إحدى المقابلات بشأن ساعات التغذية، يهمنا أنّ نؤكد انه لم يقل إننا سنؤمن ١٠ ساعات تغذية في فصل الشتاء، بل قال إنّ القدرة القصوى للإنتاج هي ١٠ ساعات كهرباء إن تأمنت كمية المحروقات المطلوبة ولم تحدث أي أعطال، والموقف واضح في المقابلة المصورة. فاقتضى التوضيح.