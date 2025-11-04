Advertisement

لبنان

مرجع كنسي يجيب بحزم: نعتذر منكم

"خاص لبنان24"

|
Lebanon 24
04-11-2025 | 01:15
A-
A+
Doc-P-1437793-638978403683547933.jpg
Doc-P-1437793-638978403683547933.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
لفت مصدر كنسي إلى أن اتصالات عديدة من شخصيات سياسية، اقتصادية، واجتماعية، تحصل مع مرجعية دينية بارزة لاستطلاع إمكانية الحضور في أيّ من المحطات التي سيكون فيها البابا لاوون الرابع عشر خلال زيارته المرتقبة إلى لبنان، وما اذا كانت هناك إمكانية لالتقاط صورة معه منه أو مصافحته للذكرى، إلا أن الجواب كان حاسماً: يمكنكم المشاركة مع الجمهور في أيّ محطة، ولكن لا استثناء لأحد، والتنظيم والبرنامج والبروتوكول موضوع سلفاً من قبل السفارة البابويّة في لبنان بالتواصل مع دوائر الفاتيكان وبالتنسيق مع رئاسة الجمهورية، ونحن في لبنان نحترم هذا التنظيم والخصوصية، ولا نتدخّل إلا في الأمور الضيّقة التي تعنينا.
Advertisement
اضاف المرجع امام سائليه: نعتذر منكم، ولكن هذه الزيارة لا تميّز بين فئات الشعب اللبناني، وهناك محطات مفتوحة للمؤمنين والجمهور تستطيعون أن تكونوا فيها.

المصدر: لبنان 24
مواضيع ذات صلة
مرجع كنسي يحذر: "لن نسمح"
lebanon 24
04/11/2025 12:51:31 Lebanon 24 Lebanon 24
مرجع فوجئ "بالحماسة" فتريث
lebanon 24
04/11/2025 12:51:31 Lebanon 24 Lebanon 24
حملة مبرمجة على مرجع حكومي سابق
lebanon 24
04/11/2025 12:51:31 Lebanon 24 Lebanon 24
ضو: يجب تنفيذ القرارات بحزم
lebanon 24
04/11/2025 12:51:31 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

خاص

رادار لبنان24

البروتوكول

الرابع عشر

الفاتيكان

الجمهوري

رئاسة ال

بروتوكول

المحطات

جمهورية

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
05:29 | 2025-11-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:21 | 2025-11-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:18 | 2025-11-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:18 | 2025-11-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:09 | 2025-11-04 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

"خاص لبنان24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
05:29 | 2025-11-04
05:21 | 2025-11-04
05:18 | 2025-11-04
05:18 | 2025-11-04
05:09 | 2025-11-04
05:00 | 2025-11-04
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24