مرجع كنسي يجيب بحزم: نعتذر منكم

لفت مصدر كنسي إلى أن اتصالات عديدة من شخصيات سياسية، اقتصادية، واجتماعية، تحصل مع مرجعية دينية بارزة لاستطلاع إمكانية الحضور في أيّ من التي سيكون فيها البابا خلال زيارته المرتقبة إلى ، وما اذا كانت هناك إمكانية لالتقاط صورة معه منه أو مصافحته للذكرى، إلا أن الجواب كان حاسماً: يمكنكم المشاركة مع الجمهور في أيّ محطة، ولكن لا استثناء لأحد، والتنظيم والبرنامج والبروتوكول موضوع سلفاً من قبل السفارة البابويّة في لبنان بالتواصل مع دوائر وبالتنسيق مع رئاسة الجمهورية، ونحن في لبنان نحترم هذا التنظيم والخصوصية، ولا نتدخّل إلا في الأمور الضيّقة التي تعنينا.اضاف المرجع امام سائليه: نعتذر منكم، ولكن هذه الزيارة لا تميّز بين فئات الشعب اللبناني، وهناك محطات مفتوحة للمؤمنين والجمهور تستطيعون أن تكونوا فيها.