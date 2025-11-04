بعد حرق صورة لباسيل في حصارات.. هذا ما أعلنه التيار الوطني الحر

Advertisement

استنكرت هيئة في " " في بيان إحراق صورة رئيس وعلم التيار في بلدة حصارات، مشيرة إلى إنَّ هذا التصرّف "مرفوض شكلاً ومضمونًا ولا يمتّ إلى حرية الرأي بصلة".ودعت الهيئة القوى الأمنية المختصة إلى "التحرّك الفوري واتخاذ الإجراءات اللازمة لمحاسبة الفاعلين وضمان حماية الأمن والاستقرار في البلدة والمنطقة"، مشددة على أنّ " الرأي لا يكون بالتعدّي على الرموز السياسية أو بإثارة الفتن".ختمت : "أثبت وطاويط الليل أن من صورة معلقة عالحيط خافوا ونسيوا اساميهن".