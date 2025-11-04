Advertisement

لبنان

بعد حرق صورة لباسيل في حصارات.. هذا ما أعلنه التيار الوطني الحر

Lebanon 24
04-11-2025 | 01:04
استنكرت هيئة قضاء جبيل في "التيار الوطني الحر" في بيان إحراق صورة رئيس التيار النائب جبران باسيل وعلم التيار في بلدة حصارات، مشيرة إلى  إنَّ هذا التصرّف "مرفوض شكلاً ومضمونًا ولا يمتّ إلى حرية الرأي بصلة".
ودعت الهيئة القوى الأمنية المختصة إلى "التحرّك الفوري واتخاذ الإجراءات اللازمة لمحاسبة الفاعلين وضمان حماية الأمن والاستقرار في البلدة والمنطقة"، مشددة على أنّ "التعبير عن الرأي لا يكون بالتعدّي على الرموز السياسية أو بإثارة الفتن".

ختمت : "أثبت وطاويط الليل أن من صورة معلقة عالحيط خافوا ونسيوا اساميهن".
