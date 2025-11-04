Advertisement

لبنان

رئيس حزب في القاهرة "بعيدا من الاعلام"

خاص "لبنان 24"

Lebanon 24
04-11-2025 | 01:30
أشارت معلومات لـ"لبنان 24" الى انه، في  اطار الجهود المصرية الجارية لتجنيب لبنان تصعيداً محتملاً، زار رئيس حزب "الكتائب اللبنانية" النائب سامي الجميّل القاهرة بعيدا من الاعلام في الايام الماضية حيث التقى عدداً من المسؤولين المعنيين بالملف اللبناني، وبحث معهم في مجمل التطورات على الساحة الداخلية، لا سيما في ظل التهديدات الاسرائيلية المتصاعدة تجاه لبنان والخوف من جولة جديدة للحرب.
المصدر: خاص "لبنان 24"
خاص "لبنان 24"

