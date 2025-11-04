رئيس حزب في القاهرة "بعيدا من الاعلام"

أشارت معلومات لـ" " الى انه، في اطار الجهود الجارية لتجنيب تصعيداً محتملاً، زار " " الجميّل بعيدا من الاعلام في الايام الماضية حيث التقى عدداً من المسؤولين المعنيين بالملف اللبناني، وبحث معهم في مجمل التطورات على الساحة الداخلية، لا سيما في ظل التهديدات الاسرائيلية المتصاعدة تجاه لبنان والخوف من جولة جديدة للحرب.

