باسيل لم يحسم لأحد: لا قبول ولا إستبعاد

كعادته، يعتمد رئيس " " أسلوب الغموض والتريّث في التعامل مع المرشحين المحتملين على لوائح " ".فبالرغم من أنه يحسم مبكرا التوجّه العام وأسماء بعض المرشحين، إلا أنه لم يُبلغ أيًّا من هؤلاء المرشحين المحتملين بموقف نهائي، لا بالقبول ولا بالاستبعاد. هذا الصمت المقصود يجعل الجميع في حال ترقّب، ويُبقيهم مستمرين في العمل إلى جانب "التيار"، سواء عبر الدعم المالي أو الإعلامي، أملاً بأن يكونوا ضمن اللائحة النهائية.