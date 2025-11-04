Advertisement

لبنان

باسيل لم يحسم لأحد: لا قبول ولا إستبعاد

"خاص لبنان24"

|
Lebanon 24
04-11-2025 | 01:45
Doc-P-1437797-638978410052130682.jpg
Doc-P-1437797-638978410052130682.jpg photos 0
كعادته، يعتمد رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل أسلوب الغموض والتريّث في التعامل مع المرشحين المحتملين على لوائح "التيار".
فبالرغم من أنه يحسم مبكرا التوجّه العام وأسماء بعض المرشحين، إلا أنه لم يُبلغ أيًّا من هؤلاء المرشحين المحتملين بموقف نهائي، لا بالقبول ولا بالاستبعاد. هذا الصمت المقصود يجعل الجميع في حال ترقّب، ويُبقيهم مستمرين في العمل إلى جانب "التيار"، سواء عبر الدعم المالي أو الإعلامي، أملاً بأن يكونوا ضمن اللائحة النهائية.
 
المصدر: لبنان 24
لبنان

خاص

رادار لبنان24

التيار الوطني الحر

النائب جبران باسيل

التيار الوطني

جبران باسيل

جبران باسي

جبران با

التيار

جبران

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

"خاص لبنان24"

جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24