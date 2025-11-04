Advertisement

لبنان

وزيرا الإعلام والصحة يطلقان دليل "اعرف حقوقك في الصحة"

Lebanon 24
04-11-2025 | 01:24
يعقد كل من وزيري الصحة العامة راكان ناصرالدين والاعلام بول مرقص مؤتمرا صحافيا في وزارة الصحة العامة، بعد غد الخميس عند الساعة ١١.٣٠، حيث يقدم الوزير مرقص للوزير ناصرالدين دليلا بعنوان "اعرف حقوقك في الصحة"، وهو دليل خطي والكتروني لإعلام المواطن بحقوقه في الصحة، ضمن سلسلة من الأسئلة والأجوبة الشاملة والمبسطة أعدها فريق عمل الوزير مرقص، اضافة الى نماذج عملية تطبيقية. علما انه قد سبق للوزير مرقص أن وضع مجانا بتصرّف الوزارات والادارات المختصة دليل إعلام المواطن بحقوقه في البلدية والتجارة والصناعة في إطار سلسلة شاملة.
وزارة الصحة العامة

وزارة الصحة

بول مرقص

الشام

الصن

زارا

مرقص

شام

