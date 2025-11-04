اجتماع حزبي مفصلي

عُلِمَ أنّ حزباً مسيحياً سيشهد في الساعات القليلة المقبلة اجتماعاً بين قيادته وعدد واسع من المنسّقين الحزبيين لاستكمال البحث في اسم المرشّح الرئيس على اللائحة في كسروان-الفتوح، وذلك بعد تسجيل اعتراضات على إسم اختارته القيادة.

