لبنان

اجتماع حزبي مفصلي

"خاص لبنان24"

Lebanon 24
04-11-2025 | 02:45
عُلِمَ أنّ حزباً مسيحياً سيشهد في الساعات القليلة المقبلة اجتماعاً بين قيادته وعدد واسع من المنسّقين الحزبيين لاستكمال البحث في اسم المرشّح الرئيس على اللائحة في كسروان-الفتوح، وذلك بعد تسجيل اعتراضات على إسم اختارته القيادة.
المصدر: لبنان 24
لبنان

خاص

رادار لبنان24

الفتوح

مسيحي

"خاص لبنان24"

