لبنان

في الطيبة.. كمين محكم يؤدي لتوقيف عصابة متخصصة بسرقة الأسلاك الكهربائية والمنازل

Lebanon 24
04-11-2025 | 01:30
تمكنت قوة من استقصاء الجنوب، بالتعاون مع أهالي بلدة الطيبة وعنصر من أمن الدولة، من توقيف عصابة متخصصة بسرقة الأسلاك الكهربائية والمنازل والشاليهات بما في ذلك سرقة بطاريات ومحتويات أخرى ، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".  
وجاءت عملية التوقيف بعد نصب كمين محكم للعصابة مساء أمس الإثنين. 
 
أمن الدولة

لبنان 24

الطيبة

لبنان

الطيب

طاريا

