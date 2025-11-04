Advertisement

لبنان

زعيم المعارضة الاسرائيلية: لشن عملية عسكرية قوية ضد حزب الله

Lebanon 24
04-11-2025 | 01:45
دعا زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد إلى ضرورة شن عملية عسكرية قوية ضد حزب الله، وجاء ذلك بالتزامن مع إعلان رئيس الأركان إيال زامير الذي قال إن الحرب لم تنته ويجب خوض الحرب مجدداً لتكريس الإستقرار على كل الجبهات.
رئيس الأركان

يائير لابيد

الإسرائيلية

إيال زامير

الإسرائيلي

حزب الله

إسرائيل

جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24