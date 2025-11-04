ارتفاع في أسعار المحروقات صباح اليوم.. ماذا عن الغاز؟

Advertisement

ارتفع اليوم، سعر صفيحة البنزين 95 و98 أوكتان 6 آلاف ليرة والمازوت 12 ألف ليرة فيما تراجع سعر قارورة ألف ليرة، وأصبحت الاسعار على الشكل التالي:البنزين 95 أوكتان: 1.404.000 ليرة لبنانيةالبنزين 98 أوكتان: 1.444.000 ليرة لبنانيةالمازوت: 1.340.000 ليرة لبنانيةالغاز: 1.060.000 ليرة لبنانية