تفجير ذخائر في خراج بلدة عيترون

صدر عن ـــ البيان الآتي:

Advertisement

بتاريخ 4 /11 /2025، ما بين الساعة 9.30 والساعة 12.00، ستقوم منظمات غير حكومية عاملة في مجال نزع الألغام بتفجير ذخائر غير منفجرة في خراج بلدة – .