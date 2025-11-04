Advertisement

لبنان

تفجير ذخائر في خراج بلدة عيترون

Lebanon 24
04-11-2025 | 02:23
صدر عن قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه البيان الآتي:
بتاريخ 4 /11 /2025، ما بين الساعة 9.30 والساعة 12.00، ستقوم منظمات غير حكومية عاملة في مجال نزع الألغام بتفجير ذخائر غير منفجرة في خراج بلدة عيترونبنت جبيل
مديرية التوجيه

قيادة الجيش

مديرية ال

بنت جبيل

جبيل

