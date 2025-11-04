بالجرم المشهود.. قوى الأمن توقف سارقي دراجات في برج حمود

Advertisement

صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ العامّة البلاغ التّالي:في إطار المتابعة اليومية التي تقوم بها للحدّ من عمليات سرقة الدراجات الآلية في مختلف المناطق ، توافرت معطيات لدى حول قيام شخصين مجهولين بتنفيذ عمليات سرقة دراجات في مناطق ، وخصوصًا في .على الفور، باشرت القطعات المختصّة في الشعبة إجراءاتها الميدانية والاستعلامية لتحديد هويّتهما وتوقيفهما. وبنتيجة الاستقصاءات والتحريات المكثفة، تمكّنت من تحديد هويّتهما، وهما: – م. س. (مواليد عام 2005، سوري) – ع. س. (مواليد عام 2001، سوري).بتاريخ 16-10-2025، وبعد عملية رصد ومراقبة دقيقة، نصبت إحدى دوريات الشعبة كمينًا محكمًا في محلة ، أسفر عن توقيف المشتبه بهما وضبط ثلاث دراجات آلية كانت بحوزتهما، وهي: دراجة نوع V125 لون أسود، دراجة نوع SZ لون أسود، دراجة نوع NMAX لون فضي وقد تبيّن أن الدراجات الثلاث مسروقة.بالتحقيق مع الموقوفَين، اعترفا بما نُسب إليهما لجهة قيامهما بسرقة عدد كبير من الدراجات الآلية في مناطق مختلفة من المتن، ومن ضمنها الدراجات الثلاث المضبوطة.أُجري المقتضى القانوني بحقهما، وأودِعا مع المضبوطات لدى المرجع المعني بناءً على إشارة المختص.