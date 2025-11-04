Advertisement

لبنان

سالم اطلع وزير الدفاع على الأنشطة البحرية المقبلة بين لبنان وفرنسا

Lebanon 24
04-11-2025 | 02:41
زار رئيس الاتحاد اللبناني لليخوت ورئيس نادي يخت بيروت الكومودور ربيع سالم، وزير الدفاع الوطني اللواء ميشال منسى، حيث أطلعه على الأنشطة البحرية المقبلة التي سيُنظمها نادي بيروت لليخوت بالتعاون مع نادي كان لليخوت في فرنسا.
وبحسب بيان صادر عقب اللقاء، تمّ التطرق إلى الجوانب الأمنية واللوجستية المرتبطة بهذا الحدث البحري الدولي، الذي من شأنه أن يعزز الربط المباشر بين لبنان وأوروبا، ويفتح آفاقًا جديدة للتعاون بين المجتمعين البحريين على ضفتي البحر الأبيض المتوسط.

ويأتي هذا النشاط في إطار تعزيز السياحة البحرية وتأكيد دور لبنان التاريخي في الملاحة المتوسطية، إلى جانب السعي لتأمين بيئة بحرية آمنة ومستدامة.

وفي ختام اللقاء، قدّم سالم إلى الوزير منسى درع "اتفاقية كان" التي أُعيد توقيعها في آذار الماضي، والتي تعود جذورها إلى الاتفاق التاريخي المبرم عام 1955 في عهد الرئيس كميل شمعون، تأكيدًا على عمق العلاقات اللبنانيةالفرنسية في المجال البحري.
