سالم اطلع وزير الدفاع على الأنشطة البحرية المقبلة بين لبنان وفرنسا

زار رئيس لليخوت ورئيس نادي يخت الكومودور ربيع سالم، الوطني اللواء ميشال منسى، حيث أطلعه على الأنشطة البحرية المقبلة التي سيُنظمها نادي بيروت لليخوت بالتعاون مع نادي كان لليخوت في .وبحسب بيان صادر عقب اللقاء، تمّ التطرق إلى الجوانب الأمنية واللوجستية المرتبطة بهذا الحدث البحري الدولي، الذي من شأنه أن يعزز الربط المباشر بين وأوروبا، ويفتح آفاقًا جديدة للتعاون بين المجتمعين البحريين على ضفتي .ويأتي هذا النشاط في إطار تعزيز السياحة البحرية وتأكيد دور لبنان التاريخي في الملاحة المتوسطية، إلى جانب السعي لتأمين بيئة بحرية آمنة ومستدامة.وفي ختام اللقاء، قدّم سالم إلى الوزير منسى درع "اتفاقية كان" التي أُعيد توقيعها في آذار الماضي، والتي تعود جذورها إلى الاتفاق التاريخي المبرم عام 1955 في عهد الرئيس كميل شمعون، تأكيدًا على عمق العلاقات – في المجال البحري.