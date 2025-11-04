29
عون: استقرار لبنان يصبّ في مصلحة أوروبا
Lebanon 24
04-11-2025
02:58
أكد رئيس الجمهورية
العماد جوزاف عون
خلال لقائه
وزير الدفاع
الهولندي روبن بريكلمانس، أن استقرار
لبنان
يشكّل عاملًا أساسيًا في أمن المنطقة ومصلحة
أوروبا
، مشددًا على ضرورة
التزام
إسرائيل
بالاتفاق الذي تم التوصل إليه في تشرين الثاني 2024.
وأشار عون إلى أن لبنان نفّذ جميع التزاماته ولا يزال متمسكًا بها رغم الاعتداءات
الإسرائيلية
المتواصلة.
وكان رئيس الجمهورية قد بحث مع الوكيل الأسبق لوزارة الخارجية الأميركية للشؤون السياسية والسفير الأميركي السابق في لبنان دايفيد هيل الأوضاع الداخلية والتطورات في الجنوب والمستجدات الإقليمية.
