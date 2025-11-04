عون: استقرار لبنان يصبّ في مصلحة أوروبا

Advertisement

أكد رئيس الجمهورية خلال لقائه الهولندي روبن بريكلمانس، أن استقرار يشكّل عاملًا أساسيًا في أمن المنطقة ومصلحة ، مشددًا على ضرورة بالاتفاق الذي تم التوصل إليه في تشرين الثاني 2024.وأشار عون إلى أن لبنان نفّذ جميع التزاماته ولا يزال متمسكًا بها رغم الاعتداءات المتواصلة.