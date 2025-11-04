Advertisement

لبنان

إعلان من "التربية".. هذه مواعيد تقديم واستلام المصادقات الجامعية

Lebanon 24
04-11-2025 | 03:02
أعلنت وزارة التربية والتعليم العالي أنّها ستباشر استقبال طلبات المصادقات الجامعية أيام الاثنين بدءًا من 10 تشرين الثاني 2025، إضافةً إلى أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس، وذلك من الساعة الثامنة والنصف صباحًا حتى الثانية عشرة ظهرًا.
وأوضحت الوزارة أنّ استلام المصادقات سيتم في اليوم التالي من الساعة الواحدة بعد الظهر حتى الثالثة عصرًا، في القاعة الجديدة بالطابق الأرضي (G) من مبنى وزارة التربية – الأونيسكو.
