إعلان من "التربية".. هذه مواعيد تقديم واستلام المصادقات الجامعية

أعلنت أنّها ستباشر استقبال طلبات المصادقات الجامعية أيام الاثنين بدءًا من 10 تشرين الثاني 2025، إضافةً إلى أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس، وذلك من الساعة الثامنة والنصف صباحًا حتى الثانية عشرة ظهرًا.وأوضحت الوزارة أنّ استلام المصادقات سيتم في اليوم التالي من الساعة الواحدة بعد الظهر حتى الثالثة عصرًا، في القاعة الجديدة بالطابق الأرضي (G) من مبنى وزارة التربية – الأونيسكو.