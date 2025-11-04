انفجار في محيط منزل في الهرمل... أربعة جرحى من الأطفال!

Advertisement

انفجرت قذيفة في محيط منزل المواطن صادق جعفر في بلدة سهلات الماء – قضاء ، ما أسفر عن إصابة عدد من الأطفال بجروح وهم: جعفر، جعفر، أمير صادق جعفر، ومهدي .وقد نُقل الجرحى إلى في الهرمل لتلقي العلاج، فيما باشرت تحقيقاتها لكشف ملابسات الحادث وتحديد ظروف وقوع الانفجار.