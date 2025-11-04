Advertisement

لبنان

انفجار في محيط منزل في الهرمل... أربعة جرحى من الأطفال!

Lebanon 24
04-11-2025 | 03:33
انفجرت قذيفة في محيط منزل المواطن صادق جعفر في بلدة سهلات الماء – قضاء الهرمل، ما أسفر عن إصابة عدد من الأطفال بجروح وهم: مهدي صادق جعفر، محمد صادق جعفر، أمير صادق جعفر، ومهدي أحمد جعفر.
وقد نُقل الجرحى إلى مستشفى البتول في الهرمل لتلقي العلاج، فيما باشرت الأجهزة الأمنية تحقيقاتها لكشف ملابسات الحادث وتحديد ظروف وقوع الانفجار.
