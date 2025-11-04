Advertisement

لبنان

خبر سار لعشاق الأجواء الباردة… هذا ما ينتظرنا نهاية الأسبوع!

Lebanon 24
04-11-2025 | 03:54
طقس خريفي مستقر نسبياً يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط مع درجات حرارة أعلى من معدلاتها الموسمية القصوى بحدود الـ٦ درجات، حتى يوم الجمعة حيث تنخفض درجات الحرارة بشكل ملحوظ تحت تأثير كتل هوائية باردة نسبياً فتعود الى معدلاتها مع بعض التقلبات المحلية خلال عطلة نهاية الأسبوع. 
الطقس المتوقع في لبنان:
الثلاثاء: غائم جزئياً الى غائم بسحب متوسطة ومرتفعة مع ارتفاع محدود بدرجات الحرارة كما تنشط الرياح بعد الظهر خاصة جنوب البلاد و انخفاض ملحوظ في نسبة الرطوبة.
الأربعاء: غائم جزئياً الى غائم أحياناً بسحب مرتفعة مع ارتفاع بدرجات الحرارة ورياح ناشطة.
الخميس: قليل الغيوم الى غائم جزئياً بسحب متوسطة ومرتفعة مع بداية انخفاض تدريجي وسريع بدرجات الحرارة بحيث ترتفع نسبة الرطوبة ويتكون الضباب على المرتفعات ويتوقع تساقط الرذاذ في المناطق الجبلية بعد الظهر.
الجمعة: غائم جزئياً مع انخفاض ملموس بدرجات الحرارة بحيث تعود لمعدلاتها مع سيطرة الاجواء الخريفية الباردة نسبياً و ظهور ضباب على المرتفعات مع احتمال تساقط الرذاذ في المناطق الجبلية بعد الظهر.
