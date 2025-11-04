Advertisement

لبنان

من مخلفات العدوان الإسرائيلي.. تفجير ذخائر في حقل القليعة

Lebanon 24
04-11-2025 | 04:05
 صدر عن قيادة الجيش ـ مديرية التوجيه البيان الآتي:
بتاريخ 4 /11 /2025، ما بين الساعة 10.30 والساعة 12.00، ستقوم وحدة من الجيش بتفجير ذخائر غير منفجرة من مخلفات العدوان الإسرائيلي في حقل القليعةمرجعيون.
تفجير للجيش لذخائر من مخلفات العدوان الإسرائيلي في بلدة عيتا الشعب
lebanon 24
04/11/2025 12:54:11 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش: تفجير ذخائر غير منفجرة في حقل القليعة - مرجعيون ما بين الساعة 8:00 والساعة 16:00
lebanon 24
04/11/2025 12:54:11 Lebanon 24 Lebanon 24
"لبنان 24": الجيش سيقوم بعد قليل بعملية تفجير ذخائر غير منفجرة من مخلفات العدوان في المنطقة الواقعة بين ديرقانون رأس العين والسماعية قرب صور
lebanon 24
04/11/2025 12:54:11 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش سيقوم بتفجير ذخائر من مخلفات الحرب بعد قليل في بلدة الناقورة
lebanon 24
04/11/2025 12:54:11 Lebanon 24 Lebanon 24

مديرية التوجيه

قيادة الجيش

الإسرائيلي

مديرية ال

إسرائيل

مرجعيون

القليعة

دوان

