برعاية بري.. انطلاق اللقاء التنسيقي الأول لإعادة الإعمار في المصيلح

انطلق في منطقة الرادار – المصيلح اللقاء التنسيقي الأول لإعادة الإعمار، بدعوة من كتلة "التنمية والتحرير" وبرعاية رئيس مجلس النواب ، ممثّلًا بالنائب .ويأتي هذا اللقاء استنادًا إلى ما ورد في البيان الوزاري حول الالتزام بإعادة الإعمار، وإلى الحاجة الملحّة للإسراع في تنفيذ ما تم الاتفاق عليه.وحضر اللقاء إلى جانب عدد من نوّاب كتلة "التنمية والتحرير"، نوّاب من كتلة "الوفاء للمقاومة"، ووزراء الصحة والبيئة والمال والأشغال العامة والنقل، بالإضافة إلى ممثّل العميد أمين قاعي، ورئيس المهندس هاشم ، ونائب رئيس السيد إبراهيم شحرور، فضلاً عن رؤساء اتحادات بلديات المنطقة والمحافظين، وممثلين عن منسقية .ويهدف اللقاء إلى تفعيل ورشة العمل الخاصة بإعادة الإعمار وتحديد الأولويات، استنادًا إلى الإحصاءات شبه النهائية للأضرار التي أعدها كل من مجلس الجنوب ومجلس الإنماء والإعمار.