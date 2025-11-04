وزير الداخلية من بكركي: البطريرك حريص على ممارسة المغتربين حقهم الانتخابي

Advertisement

زار والبلديات أحمد البطريرك في بكركي، وبعد اللقاء، أكد الحجار أن "البطريرك حريص على ممارسة المغتربين حقهم الانتخابي كما في العامين ٢٠١٨ و٢٠٢٢ وهذه رغبته الشديدة وهذا ما يُعمل عليه من خلال مشاريع القوانين التي طُرحت".وعن جريمة قتل الشاب ايليو ابو حنا، أشار إلى أن "العمل جدي لكشف مرتكبي الجريمة وقد القي القبض على من يمكن تورطهم ومن الممكن توقيف آخرين ايضا".كما واطلع الحجار البطريرك على تنفيذ كل ما ورد في البيان الوزاري لجهة بسط سلطة الاراضي كافة من خلال تنفيذ خطة ومتابعة التقارير التي يقدمها لمجلس الوزراء".