لبنان

بالصور: حريق سيارة على طريق ضهر البيدر.. وزحمة سير خانقة

Lebanon 24
04-11-2025 | 04:35
اندلع حريق داخل سيارة على طريق ضهر البيدر ما أدى إلى زحمة سير خانقة في المكان، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24". 
