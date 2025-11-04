نقابتا المهندسين توضحان وضع معاملات مشاريع الطاقة الشمسية

Advertisement

أعلنت نقابتا المهندسين أنه لا يمكنهما حالياً إصدار تراخيص أو تسجيل معاملات لمشاريع الطاقة الشمسية، وذلك بعد أن ألغت والمياه منذ أكثر من ستة أشهر الآلية السابقة لإصدار الموافقات، دون اعتماد بديل رسمي حتى الآن.وأوضحت النقابتان أن لجنة مشتركة تضم ، والمديرية العامة للتنظيم المدني، ووزارة الطاقة والمياه، ووزارتي الداخلية والأشغال العامة والنقل، قامت بإعداد آلية جديدة موحدة لتنظيم منح الموافقات، إلا أنها لم تُقر بعد في ، ما يجعلها غير نافذة قانونيًا حتى تاريخه.وبناءً عليه، تبقى معاملات مشاريع الطاقة الشمسية معلقة إلى حين صدور الآلية الجديدة رسميًا، مؤكدة النقابتين بالقوانين والأنظمة، واستعدادهما الكامل لتفعيل دورهما فور اعتماد الآلية، لضمان تنظيم هذا القطاع بطريقة علمية وشفافة ومستدامة تخدم المهندسين والمواطنين على حدّ سواء.