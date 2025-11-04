الضمان الاجتماعي يكرم كركي ويواصل تحديث خدماته وتسديد المستحقات

Advertisement

منح للمعهد العربي للتدريب والبحوث الإحصائية، زياد عبدالله، درعًا تقديريًا لرئيس للضمان الاجتماعي، ، تقديرًا لجهوده في تطوير الجمعية وتعزيز استراتيجيتها القائمة على التشبيك مع المؤسسات العربية والدولية، والتي آخرها توقيع اتفاقية تعاون مع المعهد. جاء ذلك بحضور مدير العلاقات العامة في الجمعية، محمد .وأعرب كركي عن شكره لهذه اللفتة، متمنيًا ازدهار وتطور ، داعيًا إلى تفعيل العمل المشترك خلال الأعوام المقبلة لضمان الحماية والعدالة الاجتماعية للمواطنين العرب.في إطار تحديث عمل ، ومع الإنجازات المهمة التي أعلن عنها كركي حول مكننة براءة الذمة وإعطائها عن بعد ورفع تغطية المستلزمات الطبية، واصلت الإدارة تنفيذ خطة متكاملة لتحسين جودة الخدمات وتسريع دفع المستحقات للمضمونين والمستشفيات والأطباء.وفي هذا السياق، أصدر كركي قرارات جديدة تقضي بدفع: 70 مليار ل.ل. عن الأعمال الاستشفائية بداعي الطبابة، 101 مليار ل.ل. عن الأعمال الجراحية المقطوعة، كما أصدر قرارًا بتحويل 200 مليون ل.ل. لمكتب جزّين لتعزيز السيولة والإسراع في إنجاز معاملات المضمونين.وأكد كركي على الإدارة بالشفافية، تسريع الإجراءات، وتوسيع الخدمات الإلكترونية لتلبية تطلعات المواطنين، مع الحفاظ على المال العام وصون حقوق المضمونين وأصحاب العمل.