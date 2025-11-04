Advertisement

لبنان

الضمان الاجتماعي يكرم كركي ويواصل تحديث خدماته وتسديد المستحقات

Lebanon 24
04-11-2025 | 04:39
منح المدير العام للمعهد العربي للتدريب والبحوث الإحصائية، زياد عبدالله، درعًا تقديريًا لرئيس الجمعية العربية للضمان الاجتماعي، محمد كركي، تقديرًا لجهوده في تطوير الجمعية وتعزيز استراتيجيتها القائمة على التشبيك مع المؤسسات العربية والدولية، والتي آخرها توقيع اتفاقية تعاون مع المعهد. جاء ذلك بحضور مدير العلاقات العامة في الجمعية، محمد خليفة.
وأعرب كركي عن شكره لهذه اللفتة، متمنيًا ازدهار وتطور المعهد العربي، داعيًا إلى تفعيل العمل المشترك خلال الأعوام المقبلة لضمان الحماية والعدالة الاجتماعية للمواطنين العرب.

في إطار تحديث عمل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، ومع الإنجازات المهمة التي أعلن عنها كركي حول مكننة براءة الذمة وإعطائها عن بعد ورفع تغطية المستلزمات الطبية، واصلت الإدارة تنفيذ خطة متكاملة لتحسين جودة الخدمات وتسريع دفع المستحقات للمضمونين والمستشفيات والأطباء.

وفي هذا السياق، أصدر كركي قرارات جديدة تقضي بدفع: 70 مليار ل.ل. عن الأعمال الاستشفائية بداعي الطبابة، 101 مليار ل.ل. عن الأعمال الجراحية المقطوعة، كما أصدر قرارًا بتحويل 200 مليون ل.ل. لمكتب جزّين لتعزيز السيولة والإسراع في إنجاز معاملات المضمونين.

وأكد كركي على التزام الإدارة بالشفافية، تسريع الإجراءات، وتوسيع الخدمات الإلكترونية لتلبية تطلعات المواطنين، مع الحفاظ على المال العام وصون حقوق المضمونين وأصحاب العمل.
الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي

الصندوق الوطني للضمان

الجمعية العربية

الصندوق الوطني

المعهد العربي

المدير العام

صندوق الوطني

محمد كركي

Advertisement
08:16 | 2025-11-04
08:02 | 2025-11-04
07:56 | 2025-11-04
07:52 | 2025-11-04
07:47 | 2025-11-04
07:31 | 2025-11-04
