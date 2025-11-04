Advertisement

لبنان

مطر يلتقي وزيرة الرياضة: خطة شاملة لتطوير الرياضة في لبنان

Lebanon 24
04-11-2025 | 04:41
زار النائب إيهاب مطر وزيرة الشباب والرياضة، نورة بايراقداريان، في مكتبها، حيث تناول اللقاء أهمية الرياضة في الحياة اليومية والمجتمع.
وتطرق النائب مطر إلى المنشآت الرياضية في طرابلس، لا سيما الملعب الأولمبي المتوقف عن الخدمة، مؤكدًا ضرورة تشغيله. وأوضح أن الوزيرة أبدت اهتمامها بالملف واستعدادها للعمل عليه، مشيرة إلى أنها تقوم بإعداد خطة شاملة للرياضة على مستوى لبنان، ووعدت بالاعتناء بمتطلبات طرابلس والملعب الأولمبي شخصيًا.

وأشار مطر إلى استعداده الكامل لمساعدة الوزارة في هذه الملفات عند الحاجة، مؤكدًا أهمية الدور الذي تقوم به الوزارة في تشجيع الرياضة.
