مطر يلتقي وزيرة الرياضة: خطة شاملة لتطوير الرياضة في لبنان

زار النائب وزيرة الشباب والرياضة، نورة بايراقداريان، في مكتبها، حيث تناول اللقاء أهمية الرياضة في الحياة اليومية والمجتمع.وتطرق النائب مطر إلى المنشآت الرياضية في ، لا سيما الملعب الأولمبي المتوقف عن الخدمة، مؤكدًا ضرورة تشغيله. وأوضح أن أبدت اهتمامها بالملف واستعدادها للعمل عليه، مشيرة إلى أنها تقوم بإعداد خطة شاملة للرياضة على مستوى ، ووعدت بالاعتناء بمتطلبات طرابلس والملعب الأولمبي شخصيًا.وأشار مطر إلى استعداده الكامل لمساعدة الوزارة في هذه الملفات عند الحاجة، مؤكدًا أهمية الدور الذي تقوم به الوزارة في تشجيع الرياضة.