28
o
بيروت
27
o
طرابلس
28
o
صور
30
o
جبيل
27
o
صيدا
30
o
جونية
30
o
النبطية
23
o
زحلة
23
o
بعلبك
12
o
بشري
24
o
بيت الدين
21
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
مطر يلتقي وزيرة الرياضة: خطة شاملة لتطوير الرياضة في لبنان
Lebanon 24
04-11-2025
|
04:41
A-
A+
photos
0
A+
A-
زار النائب
إيهاب مطر
وزيرة الشباب والرياضة، نورة بايراقداريان، في مكتبها، حيث تناول اللقاء أهمية الرياضة في الحياة اليومية والمجتمع.
Advertisement
وتطرق النائب مطر إلى المنشآت الرياضية في
طرابلس
، لا سيما الملعب الأولمبي المتوقف عن الخدمة، مؤكدًا ضرورة تشغيله. وأوضح أن
الوزيرة
أبدت اهتمامها بالملف واستعدادها للعمل عليه، مشيرة إلى أنها تقوم بإعداد خطة شاملة للرياضة على مستوى
لبنان
، ووعدت بالاعتناء بمتطلبات طرابلس والملعب الأولمبي شخصيًا.
وأشار مطر إلى استعداده الكامل لمساعدة الوزارة في هذه الملفات عند الحاجة، مؤكدًا أهمية الدور الذي تقوم به الوزارة في تشجيع الرياضة.
مواضيع ذات صلة
مطر يشدد على أهمية الرياضة في تعزيز الفرد والمجتمع
Lebanon 24
مطر يشدد على أهمية الرياضة في تعزيز الفرد والمجتمع
04/11/2025 15:22:40
04/11/2025 15:22:40
Lebanon 24
Lebanon 24
مطر في مهرجان طرابلس الرياضي: الرياضة تحصّن الشباب والمجتمع
Lebanon 24
مطر في مهرجان طرابلس الرياضي: الرياضة تحصّن الشباب والمجتمع
04/11/2025 15:22:40
04/11/2025 15:22:40
Lebanon 24
Lebanon 24
وزيرة الشباب والرياضة: موقع المرأة في الرياضة اليوم في صلب معركة التمكين والمساواة
Lebanon 24
وزيرة الشباب والرياضة: موقع المرأة في الرياضة اليوم في صلب معركة التمكين والمساواة
04/11/2025 15:22:40
04/11/2025 15:22:40
Lebanon 24
Lebanon 24
وزيرة الرياضة عرضت مع وفد منظمة الصحة سبل التعاون
Lebanon 24
وزيرة الرياضة عرضت مع وفد منظمة الصحة سبل التعاون
04/11/2025 15:22:40
04/11/2025 15:22:40
Lebanon 24
Lebanon 24
لبنان
رياضة
الملعب الأول
إيهاب مطر
الوزيرة
الرياض
إيهاب
رياضي
تابع
قد يعجبك أيضاً
نجاة صليبا: مغارة الفقمة ثروة وطنية يجب حمايتها فورًا
Lebanon 24
نجاة صليبا: مغارة الفقمة ثروة وطنية يجب حمايتها فورًا
08:16 | 2025-11-04
04/11/2025 08:16:53
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو... ضبط سيارة محملة بالمتممات الغذائية المزورة
Lebanon 24
بالفيديو... ضبط سيارة محملة بالمتممات الغذائية المزورة
08:02 | 2025-11-04
04/11/2025 08:02:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بالصورة... تحذير من مصرف لبنان إلى المواطنين
Lebanon 24
بالصورة... تحذير من مصرف لبنان إلى المواطنين
07:56 | 2025-11-04
04/11/2025 07:56:29
Lebanon 24
Lebanon 24
وزارة الخارجية ترعى مبادرة "العودة إلى جذور الأرز" دعمًا لحق المرأة اللبنانية
Lebanon 24
وزارة الخارجية ترعى مبادرة "العودة إلى جذور الأرز" دعمًا لحق المرأة اللبنانية
07:52 | 2025-11-04
04/11/2025 07:52:46
Lebanon 24
Lebanon 24
في حيّ الضيعة... أطلقا النار على إبن عمّهما
Lebanon 24
في حيّ الضيعة... أطلقا النار على إبن عمّهما
07:47 | 2025-11-04
04/11/2025 07:47:28
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
ما جديد ورقة الـ100 دولار؟
Lebanon 24
ما جديد ورقة الـ100 دولار؟
16:15 | 2025-11-03
03/11/2025 04:15:43
Lebanon 24
Lebanon 24
"معامل صواريخ في لبنان".. تقريرٌ إسرائيلي جديد يتحدّث
Lebanon 24
"معامل صواريخ في لبنان".. تقريرٌ إسرائيلي جديد يتحدّث
15:25 | 2025-11-03
03/11/2025 03:25:00
Lebanon 24
Lebanon 24
وزير الطاقة: الكهرباء ستصل إلى 10 ساعات يوميّاً في هذا الموعد
Lebanon 24
وزير الطاقة: الكهرباء ستصل إلى 10 ساعات يوميّاً في هذا الموعد
08:25 | 2025-11-03
03/11/2025 08:25:53
Lebanon 24
Lebanon 24
في محيط أوتوستراد المطار.. من أوقفت "أمن الدولة"؟
Lebanon 24
في محيط أوتوستراد المطار.. من أوقفت "أمن الدولة"؟
11:16 | 2025-11-03
03/11/2025 11:16:16
Lebanon 24
Lebanon 24
آخر رسالة أميركية إلى لبنان.. مسؤول يعلنها
Lebanon 24
آخر رسالة أميركية إلى لبنان.. مسؤول يعلنها
11:34 | 2025-11-03
03/11/2025 11:34:01
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
08:16 | 2025-11-04
نجاة صليبا: مغارة الفقمة ثروة وطنية يجب حمايتها فورًا
08:02 | 2025-11-04
بالفيديو... ضبط سيارة محملة بالمتممات الغذائية المزورة
07:56 | 2025-11-04
بالصورة... تحذير من مصرف لبنان إلى المواطنين
07:52 | 2025-11-04
وزارة الخارجية ترعى مبادرة "العودة إلى جذور الأرز" دعمًا لحق المرأة اللبنانية
07:47 | 2025-11-04
في حيّ الضيعة... أطلقا النار على إبن عمّهما
07:31 | 2025-11-04
إتفافية تعاون دفاعي بين لبنان و هولندا لتعزيز القدرات العسكرية
فيديو
مباشرة على الهواء.. إعلامي شهير يُعلن اعتزاله المهنة قريباً (فيديو)
Lebanon 24
مباشرة على الهواء.. إعلامي شهير يُعلن اعتزاله المهنة قريباً (فيديو)
03:58 | 2025-11-03
04/11/2025 15:22:40
Lebanon 24
Lebanon 24
تحيةً لذكرى منصور رحباني.. عمر رحباني يطلق النسخة الأوركسترالية من "غريبين وليل"
Lebanon 24
تحيةً لذكرى منصور رحباني.. عمر رحباني يطلق النسخة الأوركسترالية من "غريبين وليل"
13:16 | 2025-11-02
04/11/2025 15:22:40
Lebanon 24
Lebanon 24
بث مباشر.. حفل افتتاح "المتحف المصري الكبير"
Lebanon 24
بث مباشر.. حفل افتتاح "المتحف المصري الكبير"
13:18 | 2025-11-01
04/11/2025 15:22:40
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24