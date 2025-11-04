Advertisement

لبنان

بلدية زحلة المعلقة تتلف عددا كبيرا من الدراجات النارية غير المرخصة

Lebanon 24
04-11-2025 | 04:53
Doc-P-1437901-638978541991536861.jpg
Doc-P-1437901-638978541991536861.jpg photos 0
قامت بلدية زحلة المعلقة وتعنايل بتلف عدد كبير من الدراجات النارية نحو 170 دراجة غير شرعية وغير مرخصة في ارض مسلخ زحلة سابقًا، كان قد تم ضبطها في أوقات سابقة ضمن نطاق بلدية زحلة.
وأتى هذا القرار بناء لإشارة النيابة العامة الاستئنافية في البقاع وبحضور مدعي عام البقاع القاضي مارسيل حداد، ورئيس بلدية زحلة المهندس سليم غزالة، قائد سرية درك زحلة العقيد جوزف حجار، آمر مفرزة سير زحلة العقيد شربل اسطفان، ومساعد آمر مفرزة سير زحلة الرائد جورج قرعة. وأعضاء المجلس البلدي.
 
