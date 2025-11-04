توضيح من مكتب افرام.. هذه تفاصيله

Advertisement

نفى للنائب صحة ما نشره أحد المواقع الإلكترونية، واصفًا الخبر بـ المفبرك والمضلل. وأوضح البيان أن الموقع جمع بين دعوة للمخاتير ورؤساء البلديات في كفردبيان وقضية إشكالية تخص مختار إحدى البلدات الكسروانية، وربطهما بطريقة لا أساس لها من الصحة بهدف الإساءة إلى سمعة النائب وإحداث فتنة سياسية ومناطقية.وأكد المكتب أن النائب ليس له أي علاقة بأي من القضيتين، وأن الخبر جاء بهدف تضليل الرأي العام وابتكار سيناريوهات ملفقة. وأشار البيان إلى أن الموضوع سيتم متابعته قانونيًا لأخذ الإجراءات المناسبة بحق ناشر الخبر وكاتبه.وختم المكتب بالإشارة إلى توقع المزيد من حملات الافتراء والتسويف ضد النائب، مؤكدًا أن القانون والعدالة سيحميان الحق والحقيقة، وأن هذه الأساليب لن تؤثر على موقفه أو مصداقيته.