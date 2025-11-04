Advertisement

لبنان

توضيح من مكتب افرام.. هذه تفاصيله

Lebanon 24
04-11-2025 | 04:58
A-
A+
Doc-P-1437902-638978544040941860.webp
Doc-P-1437902-638978544040941860.webp photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
نفى المكتب الإعلامي للنائب نعمة افرام صحة ما نشره أحد المواقع الإلكترونية، واصفًا الخبر بـ المفبرك والمضلل. وأوضح البيان أن الموقع جمع بين دعوة الرئيس ميشال عون للمخاتير ورؤساء البلديات في كفردبيان وقضية إشكالية تخص مختار إحدى البلدات الكسروانية، وربطهما بطريقة لا أساس لها من الصحة بهدف الإساءة إلى سمعة النائب وإحداث فتنة سياسية ومناطقية.
Advertisement

وأكد المكتب أن النائب ليس له أي علاقة بأي من القضيتين، وأن الخبر جاء بهدف تضليل الرأي العام وابتكار سيناريوهات ملفقة. وأشار البيان إلى أن الموضوع سيتم متابعته قانونيًا لأخذ الإجراءات المناسبة بحق ناشر الخبر وكاتبه.

وختم المكتب بالإشارة إلى توقع المزيد من حملات الافتراء والتسويف ضد النائب، مؤكدًا أن القانون والعدالة سيحميان الحق والحقيقة، وأن هذه الأساليب لن تؤثر على موقفه أو مصداقيته.
مواضيع ذات صلة
توضيح من نقابة المحامين في طرابلس.. هذه تفاصيله
lebanon 24
04/11/2025 15:22:53 Lebanon 24 Lebanon 24
حديث منسوب إلى ميقاتي.. توضيح من المكتب الإعلامي
lebanon 24
04/11/2025 15:22:53 Lebanon 24 Lebanon 24
توضيح من الطيران المدنيّ: هذه الشركة العربيّة لن تعود إلى لبنان
lebanon 24
04/11/2025 15:22:53 Lebanon 24 Lebanon 24
احذروا هذه الإعلانات.. توضيح من رئاسة الجامعة اللبنانية
lebanon 24
04/11/2025 15:22:53 Lebanon 24 Lebanon 24

الرئيس ميشال عون

المكتب الإعلامي

مكتب الإعلام

الرئيس ميشال

نعمة افرام

ميشال عون

الكسرواني

كسرواني

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
08:16 | 2025-11-04
08:02 | 2025-11-04
07:56 | 2025-11-04
07:52 | 2025-11-04
07:47 | 2025-11-04
07:31 | 2025-11-04
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24