Advertisement

لبنان

مخزومي: آن الأوان لعودة اللاجئين السوريين إلى وطنهم

Lebanon 24
04-11-2025 | 05:21
A-
A+
Doc-P-1437910-638978557708339741.png
Doc-P-1437910-638978557708339741.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
كتب النائب فؤاد مخزومي عبر منصة "اكس":" بعد أن استعادت سوريا استقرارها وأصبح معترفاً بها كدولة آمنة، وبدأت المجتمعات الدولية التفاوض لإعادة اللاجئين، حان الوقت أن يتخذ لبنان الخطوة نفسها. لقد كان لبنان الجار الكريم منذ عام 2011، لكنه اليوم يواجه ضغوطاً اقتصادية وخدماتية لا تُحتمل. آن الأوان أن يعود السوريون إلى وطنهم الآمن، فمصلحة لبنان وشعبه يجب أن تكون أولاً".
Advertisement
مواضيع ذات صلة
طرابلسي: آن الأوان لعودة النازحين السوريين والتخفيف عن لبنان
lebanon 24
04/11/2025 15:23:20 Lebanon 24 Lebanon 24
مخزومي: تجاهل دور الاغتراب تفريط بركيزة وطنية واقتصادية
lebanon 24
04/11/2025 15:23:20 Lebanon 24 Lebanon 24
الأمم المتحدة: عودة اللاجئين إلى سوريا تزيد الضغط على البنية التحتية المدمّرة
lebanon 24
04/11/2025 15:23:20 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الخارجية السوري: نشكر لبنان على استضافة اللاجئين السوريين
lebanon 24
04/11/2025 15:23:20 Lebanon 24 Lebanon 24

النائب فؤاد مخزومي

فؤاد مخزومي

الكريم

مخزومي

لبنان

سوريا

فؤاد

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
08:16 | 2025-11-04
08:02 | 2025-11-04
07:56 | 2025-11-04
07:52 | 2025-11-04
07:47 | 2025-11-04
07:31 | 2025-11-04
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24