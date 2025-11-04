معرض "الصناعة اللبنانية 2025" اختتم فعالياته وكرّس رسالة الرئيس عون

Advertisement

اختتمت فعاليات “معرض الصناعة 2025” بعد أربعة أيام، أكد خلالها الحدث مكانته كمنصة وطنية رائدة لدعم الصناعة المحلية وإبراز قدراتها الإنتاجية والإبداعية.وقد نظم المعرض في “سي سايد أرينا” – ، بمبادرة من جمعية الصناعيين اللبنانيين (Association of Lebanese Industrialists – ALI)، وبشراكة مع وزارة الصناعة، ومن تنظيم شركتي Hospitality Services وPromofair، برعاية وحضور رئيس الجمهورية اللبنانية العماد جوزاف عون الذي أطلق رسميا فعاليات المعرض في 29 الشهر الماضي.وفي كلمته خلال الافتتاح، وجه نداء وطنيا صادقا قال فيه: "بدك ترجع ؟ ارجع صنع بلبنان. استهلك لبناني، وصدر لبناني، ووقف تصدر أولادنا وتستورد حياتنا اليومية".وتحولت كلمات الرئيس عون تحولت إلى شعار جامع للحدث، عبرت عن رؤية وطنية تعتبر الصناعة حجر الأساس في إعادة بناء لبنان ودعم اقتصاده المنتج.و تميز المعرض بحضور رفيع للعديد من الشخصيات، تقدمهم الرئيس عون، القاضي نواف سلام، الرئيس فؤاد السنيورة، وزراء: الصناعة جو عيسى الخوري، التنمية الإدارية د. فادي مكي، السياحة لورا لحود، وزير الدولة لشؤون التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي د. كمال شحادة، الدفاع الوطني اللواء الركن ميشال منسى، الاعلام المحامي د.بول مرقص، العمل د.محمد حيدر، الاقتصاد والتجارة عامر البساط، الاتصالات شارل الحاج، الشؤون الاجتماعية حنين السيد، البيئة د. تمارا الزين، الزراعة د. نزار هاني، اضافة الى عدد من النواب، رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان الوزير السابق محمد شقير، رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي شارل عربيد والسفراء المعتمدين في لبنان.وعلى مدى أربعة أيام، استقبل المعرض أكثر من 190 جهة عارضة من مختلف القطاعات الصناعية — من الأغذية والمشروبات إلى الأدوية، ومستحضرات التجميل، والتكنولوجيا، والأزياء، والصناعات التحويلية والخفيفة والثقيلة — على مساحة تجاوزت 10,000 متر مربع. وقد جذب الحدث أكثر 10 آلاف زائر من رجال أعمال وشخصيات اقتصادية وصناعيين وإعلاميين وطلاب ومهنيين، حيث شكل الحدث مساحة تفاعلية للتعارف، وتبادل الخبرات، واستكشاف فرص التصدير والتعاون الصناعي.تميزت النسخة الأولى من “معرض الصناعة اللبنانية” ببرنامج غني من النقاشات المتخصصة ضمن سلسلة Industry Talks - The Forum التي جمعت قادة من القطاعين العام والخاص، وخبراء في الاقتصاد والابتكار، لمناقشة سبل تعزيز القدرة التنافسية، وتشجيع الابتكار، وتحقيق التحول نحو اقتصاد منتج ومستدام.كما استقطب برنامج المشترين المستضافين (Hosted Buyers Program) 20 مشتريا من دول عربية وأجنبية حضروا لاستكشاف فرص التعاون مع المؤسسات اللبنانية الصغيرة والمتوسطة.وأشاد المشاركون ب"التنظيم الاحترافي والمضمون الغني للحدث الذي شكل خطوة عملية نحو إعادة وضع الصناعة اللبنانية على الخارطة التنافسية الإقليمية والعالمية".وخلال المعرض، أعلن وزير الصناعة جو عيسى الخوري "قرار اعتماد كل أول خميس من شهر تشرين الثاني يوما وطنيا للصناعة اللبنانية"، وأكد أن “الأوطان لا تبنى بالصدفة، فهناك لحظات ترسم فيها الملامح الكبرى للمستقبل". وقال:"اليوم نعيش إحدى هذه اللحظات، حيث تلتقي الإرادة بالرؤية، والصمود بالفعل، لنكتب معا فصلا جديدا في تاريخ الصناعة اللبنانية".كما نوه رئيس جمعية الصناعيين اللبنانيين السيد سليم الزعني ب"دعم رئاسة الجمهورية ووزارة الصناعة والشركاء في القطاع الخاص"، مؤكدا أن “التكامل بين المؤسسات العامة والخاصة هو السبيل الوحيد لتعزيز الاقتصاد المنتج وبناء لبنان جديد يقوم على الصناعة والعمل".وفي ختام المعرض، عبرت المديرة العامة لشركة Hospitality Services جومانا دموس سلامة، عن فخرها بنجاح هذا الحدث الوطني، قائلة: "معرض الصناعة اللبنانية لم يكن مجرد تظاهرة اقتصادية، بل رسالة أمل وتجدد. لقد جسد شغف الصناعيين والتزامهم بإعادة بناء لبنان بالإنتاج والإبداع. ونعد بأن تكون النسخة المقبلة أوسع مشاركة وأكثر تأثيرا".من جهتها، أكدت الشريكة المديرة لشركة Promofair لينا شويري نحاس، أن “هذه المبادرة تؤكد أن الصناعة اللبنانية قادرة على التكيف والابتكار والمنافسة رغم التحديات، وهي خطوة أساسية نحو مستقبل أكثر استقرارا وإنتاجية".وقد اختتمت فعاليات “معرض الصناعة اللبنانية 2025” كما بدأت: بنداء وطني صادق أطلقه الرئيس العماد جوزاف عون "بدك ترجع لبنان؟ ارجع صنع بلبنان.” نداء تحول إلى شعار جامع ومصدر إلهام لمسيرة جديدة من الإنتاج والابتكار والنهوض الوطني.