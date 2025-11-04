Advertisement

تسلمت مجموعة من معدات تكنولوجيا المعلومات بتمويل من ، ضمن مشروع "2Circular" الذي تنفّذه منظمة للتنمية الصناعية (اليونيدو)، بهدف دعم التحول نحو صناعة أكثر استدامة وكفاءة.وجرت مراسم التسليم في بحضور وزير الصناعة جو عيسى وممثلين عن الاتحاد واليونيدو.وأوضح بيان صادر عن الأمم المتحدة أن التجهيزات تشمل معدات شبكات وكهرباء وأنظمة طباعة، لتعزيز الاتصال الرقمي بين مديريات الوزارة ورفع كفاءتها التشغيلية.وشكر الوزير الخوري الاتحاد الأوروبي واليونيدو على هذا الدعم، مؤكدًا أن تطوير البنية التحتية الرقمية سيساهم في تسريع المعاملات وتحسين التنسيق الإداري داخل الوزارة.بدوره، أشار ممثل الاتحاد الأوروبي إلى أن هذا الدعم يندرج في إطار الاتحاد بـالاستدامة والاقتصاد الدائري في ، فيما أكدت اليونيدو أن المعدات اختيرت وفق احتياجات الوزارة لتسهيل العمل وزيادة الشفافية.ويواصل مشروع "2Circular" دعم المؤسسات الصناعية اللبنانية عبر تجهيزات وبنى تحتية تقنية تهدف إلى خفض الهدر وتعزيز النمو الصناعي المستدام.