لبنان

وزارة الصناعة تتسلم معدات تكنولوجيا المعلوماتية بدعم من الاتحاد الأوروبي و"اليونيدو"

Lebanon 24
04-11-2025 | 06:12
تسلمت وزارة الصناعة اللبنانية مجموعة من معدات تكنولوجيا المعلومات بتمويل من الاتحاد الأوروبي، ضمن مشروع "2Circular" الذي تنفّذه منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو)، بهدف دعم التحول نحو صناعة أكثر استدامة وكفاءة.
وجرت مراسم التسليم في بيروت بحضور وزير الصناعة جو عيسى الخوري وممثلين عن الاتحاد الأوروبي واليونيدو.

وأوضح بيان صادر عن الأمم المتحدة أن التجهيزات تشمل معدات شبكات وكهرباء وأنظمة طباعة، لتعزيز الاتصال الرقمي بين مديريات الوزارة ورفع كفاءتها التشغيلية.

وشكر الوزير الخوري الاتحاد الأوروبي واليونيدو على هذا الدعم، مؤكدًا أن تطوير البنية التحتية الرقمية سيساهم في تسريع المعاملات وتحسين التنسيق الإداري داخل الوزارة.

بدوره، أشار ممثل الاتحاد الأوروبي إلى أن هذا الدعم يندرج في إطار التزام الاتحاد بـالاستدامة والاقتصاد الدائري في لبنان، فيما أكدت اليونيدو أن المعدات اختيرت وفق احتياجات الوزارة لتسهيل العمل وزيادة الشفافية.

ويواصل مشروع "2Circular" دعم المؤسسات الصناعية اللبنانية عبر تجهيزات وبنى تحتية تقنية تهدف إلى خفض الهدر وتعزيز النمو الصناعي المستدام.
 
