تعميم للمؤسسات السياحيّة: هذا الأمر ممنوع

عممت وزيرة السياحة لورا على كافة المؤسسات السياحية منع تقديم المشروبات الكحولية أو السماح بدخول الأشخاص دون الثامنة عشرة من العمر، وفق المرسوم رقم ۱۲۲۲۲ (١١/٣/١٩٦٣) والمادتين ٦٢٥ و٦٢٦ من . واكدت ان" أي مخالفة ستُعرض مرتكبها للإجراءات القانونية المعمول بها".وجاء في التعميم:" تعميم رقم 11 الى كافة المؤسسات السياحيةبناء لمقتضيات المصلحة العامة وتطبيقاً للمادة الأولى من المرسوم رقم ۱۲۲۲۲ تاریخ ١٩٦٣/۳/۱۱ التي تمنع على الاشخاص من الجنسين الذين لم يتموا الثامنة عشرة من عمرهم دخول الحانات والمرابع على انواعها ليلاً ونهاراً ،وبناء على المادتين ٦٢٥ و ٦٢٦ من قانون اللتين تمنعان تقديم المشروبات الروحية الى قاصر دون الثامنة عشرة من عمره ليس فقط في الحانات بل في اي محل متاح للجمهور.لذلك ، بناء على الضرورات المنبثقة من الصالح العام ، يمنع على كافة المؤسسات السياحية التي تقدم الطعام والشراب تقديم او ادخال الاشخاص الذين لم يتموا الثامنة عشرة من عمرهم.إن كل مخالفة لمضمون هذا التعميم تعرض مرتكبها للتدابير والاجراءات القانونية".