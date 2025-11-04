Advertisement

لبنان

تعميم للمؤسسات السياحيّة: هذا الأمر ممنوع

Lebanon 24
04-11-2025 | 06:27
عممت وزيرة السياحة لورا الخازن لحود على كافة المؤسسات السياحية منع تقديم المشروبات الكحولية أو السماح بدخول الأشخاص دون الثامنة عشرة من العمر، وفق المرسوم رقم ۱۲۲۲۲ (١١/٣/١٩٦٣) والمادتين ٦٢٥ و٦٢٦ من قانون العقوبات. واكدت ان" أي مخالفة ستُعرض مرتكبها للإجراءات القانونية المعمول بها".
وجاء في التعميم:

" تعميم رقم 11 الى كافة المؤسسات السياحية

بناء  لمقتضيات المصلحة العامة وتطبيقاً للمادة الأولى من المرسوم رقم ۱۲۲۲۲ تاریخ ١٩٦٣/۳/۱۱ التي تمنع على الاشخاص من الجنسين الذين لم يتموا الثامنة عشرة من عمرهم دخول الحانات والمرابع على انواعها ليلاً ونهاراً ،

وبناء على المادتين ٦٢٥ و ٦٢٦ من قانون العقوبات اللتين تمنعان تقديم المشروبات الروحية الى قاصر دون الثامنة عشرة من عمره ليس فقط في الحانات بل في اي محل متاح للجمهور.

لذلك ، بناء على الضرورات المنبثقة من الصالح العام ، يمنع على كافة المؤسسات السياحية التي تقدم الطعام والشراب تقديم الكحول او ادخال الاشخاص الذين لم يتموا الثامنة عشرة من عمرهم.

إن كل مخالفة لمضمون هذا التعميم تعرض مرتكبها للتدابير والاجراءات القانونية".
 
 
 
