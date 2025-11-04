رجّي أمام وفد بريطاني: لا حلّ إلا بالديبلوماسية وتحييد لبنان عن سياسة المحاور

Advertisement

استقبل والمغتربين يوسف رجّي وزير الدولة لشؤون وشمال أفريقيا في المتحدة هاميش فالكونر يرافقه السفير في هاميش كويل والوفد المرافق. وتناول اللقاء الوضع في الجنوب وسبل تأمين الاستقرار.وأكد الوزير رجّي أن "الحكومة مدركة أن الحل العسكري أو خيار الحرب لا يمكنهما أن يؤديا الى أي نتيجة، وأن الديبلوماسية هي الحل الوحيد، وعلى أن يدرك ذلك، مع ضرورة أن يترافق المسار الديبلوماسي مع تحييد لبنان عن سياسة المحاور التي أدت ولا تزال الى خرابه".وشدد الوزير رجي على أنه" على اسرائيل أن تثبت التزامها بتعهداتها بموجب اعلان وقف الاعمال العدائية وأن تنسحب من الأراضي اللبنانية المحتلّة وتعيد الأسرى وتوقف اعتداءاتها اليومية".وجدد التأكيد أن" الحكومة ماضية في قرار حصر السلاح ليس ارضاء للخارج إنما من أجل مصلحة الدولة القوية وتطبيقا لاتفاق الطائف والبيان الوزاري".وشكر الوزير رجي بلريطانيا "دعمها الدائم للبنان"، وأكد أن" الحكومة اللبنانية ماضية في مسار الاصلاح السياسي والاقتصادي"،معربا عن أمله في أن" تظهر النتائج خلال الأشهر القليلة المقبلة بما يؤدي الى بناء دولة قوية".، أكد الوزير البريطاني" رفض بلاده استمرار الاعتداءات الاسرائيلية"، ووصف المرحلة الممتدة حتى نهاية العام" بالدقيقة"، لكنه اعتبر أن "هناك فرصة حقيقية أمام لبنان للانتقال إلى الاستقرار". وأثنى على عمل ،مؤكدا" أهمية إظهار ما يقوم به لبسط سيادة كامل أراضيها".