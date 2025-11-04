Advertisement

لبنان

رجّي أمام وفد بريطاني: لا حلّ إلا بالديبلوماسية وتحييد لبنان عن سياسة المحاور

Lebanon 24
04-11-2025 | 06:53
A-
A+
Doc-P-1437935-638978612650573350.png
Doc-P-1437935-638978612650573350.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
استقبل وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجّي وزير الدولة لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المملكة المتحدة هاميش فالكونر يرافقه السفير البريطاني في لبنان هاميش كويل والوفد المرافق. وتناول اللقاء الوضع في الجنوب وسبل تأمين الاستقرار.
Advertisement
وأكد الوزير رجّي أن "الحكومة اللبنانية مدركة أن الحل العسكري أو خيار الحرب لا يمكنهما أن يؤديا الى أي نتيجة، وأن الديبلوماسية هي الحل الوحيد، وعلى حزب الله أن يدرك ذلك، مع ضرورة أن يترافق المسار الديبلوماسي مع تحييد لبنان عن سياسة المحاور التي أدت ولا تزال الى خرابه".

 وشدد الوزير رجي على أنه" على اسرائيل أن تثبت التزامها بتعهداتها بموجب اعلان وقف الاعمال العدائية وأن تنسحب من الأراضي اللبنانية المحتلّة وتعيد الأسرى وتوقف اعتداءاتها اليومية".

وجدد التأكيد أن" الحكومة ماضية في قرار حصر السلاح ليس ارضاء للخارج إنما من أجل مصلحة الدولة القوية وتطبيقا لاتفاق الطائف والبيان الوزاري".

وشكر الوزير رجي بلريطانيا "دعمها الدائم للبنان"، وأكد أن" الحكومة اللبنانية ماضية في مسار الاصلاح السياسي والاقتصادي"،معربا عن أمله في أن" تظهر النتائج خلال الأشهر القليلة المقبلة بما يؤدي الى بناء دولة قوية". 


من جهته، أكد الوزير البريطاني" رفض بلاده استمرار الاعتداءات الاسرائيلية"، ووصف المرحلة الممتدة حتى نهاية العام" بالدقيقة"، لكنه اعتبر أن "هناك فرصة حقيقية أمام لبنان للانتقال إلى الاستقرار". وأثنى على عمل الجيش اللبناني ،مؤكدا" أهمية إظهار ما يقوم به لبسط سيادة الدولة على كامل أراضيها".
مواضيع ذات صلة
الجيش البولندي: أجرينا مناورات مشتركة مع أميركا وبريطانيا لاختبار تقنيات كشف وتعقب وتحييد المسيّرات المعادية
lebanon 24
04/11/2025 21:18:04 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الخارجية السوري: أطلقنا سياسة خارجية بعيدة عن الاستقطاب ولم نضع سوريا في أي محور
lebanon 24
04/11/2025 21:18:04 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس عون: ليس أمام لبنان إلا خيار التفاوض ففي السياسة هناك ثلاث ادوات للعمل وهي الدبلوماسية والاقتصادية والحربية فعندما لا تؤدي بنا الحرب الى اي نتيجة ما العمل؟
lebanon 24
04/11/2025 21:18:04 Lebanon 24 Lebanon 24
الأسمر: لا حلّ إلا بتسليم سلاح "حزب الله"
lebanon 24
04/11/2025 21:18:04 Lebanon 24 Lebanon 24

الجيش اللبناني

وزير الخارجية

الشرق الأوسط

الدولة على

اللبنانية

البريطاني

حزب الله

المملكة

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
14:00 | 2025-11-04
13:37 | 2025-11-04
13:19 | 2025-11-04
13:12 | 2025-11-04
13:11 | 2025-11-04
13:06 | 2025-11-04
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24