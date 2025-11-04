خلال عمليّة توقيف... تبادل إطلاق نار بين الجيش ومطلوبين

Advertisement

صدر عن البيان الآتي:"أوقفت دورية من في منطقة ، المواطن (ع.ي.) المطلوب لارتكابه جرائم: تأليف عصابة اتجار بالمخدرات وترويجها، إطلاق النار، السرقة، افتعال إشكالات. وخلال عملية التوقيف، أقدم أفراد عصابته على إطلاق النار باتجاه عناصر الدورية، فردّوا بالمثل ما أدى إلى إصابته ونقل إلى إحدى المستشفيات للمعالجة.كذلك أوقفت دورية أخرى في بلدة بخعون – المواطن (م.ي.) لاتجاره بالأسلحة الحربية، وضبطت في حوزته 3 بنادق حربية ومسدسًا.كما أوقفت دورية أخرى في مدينة المواطنَين (ع.ش.) و(م.ح.) لإقدامهما بتاريخ 1 /11 /2025 على رمي زجاجة نحو محل لبيع المشروبات الروحية في منطقة سكة في المدينة.سلُّمت المضبوطات، وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف المختص وتجري المتابعة لتوقيف بقية المتورطين".