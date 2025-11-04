قرب أحد المقاهي... توقيف مروّج مخدرات

Advertisement

صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ العامّة لبلاغ التّالي:في إطار المتابعة المستمرّة التي تقوم بها لمكافحة جميع أنواع الجرائم في مختلف المناطق وتوقيف مرتكبيها، توافرت معطيات حول قيام شخص بترويج المخدّرات على متن درّاجة آلية لون أسود في محلّة مفرق الليلكي الجامعة – قرب قهوة مراحب.بنتيجة الاستقصاءات والتحرّيات التي قامت بها مفرزة استقصاء في وحدة الدرك الاقليمي، توصّلت إلى معرفة هويّته، فكمنت له دورية من المفرزة المذكورة بعد رصده في المكان، وذلك في عمليّة نوعية بعد محاولته الفرار من أمامها، فأوقفته على متن الدرّاجة الآلية نوع fs لون أسود، ويدعى:م. ع. ع. (مواليد 2003، لبناني)وقد ضبط بحوزته كمّية من المخدّرات على الشكل الآتي:14 طبّة مقفلة بأكياس نايلون شفّافة بداخلها مادّة بيضاء14 كيس نايلون شفّاف بداخله مادّة حشيشة الكيفمبلغ من المال بالعملة الوطنية والدولار الأميركيأودع مع المضبوطات والدراجة الآلية القطعة المعنية، لإجراء المقتضى القانوني بحقّه، بناءً على إشارة المختصّ.