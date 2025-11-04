Advertisement

لبنان

قرب أحد المقاهي... توقيف مروّج مخدرات

Lebanon 24
04-11-2025 | 07:00
صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة لبلاغ التّالي:
في إطار المتابعة المستمرّة التي تقوم بها قوى الأمن الداخلي لمكافحة جميع أنواع الجرائم في مختلف المناطق اللبنانية وتوقيف مرتكبيها، توافرت معطيات حول قيام شخص بترويج المخدّرات على متن درّاجة آلية لون أسود في محلّة مفرق الليلكي الجامعة – قرب قهوة مراحب.

بنتيجة الاستقصاءات والتحرّيات التي قامت بها مفرزة استقصاء جبل لبنان في وحدة الدرك الاقليمي، توصّلت إلى معرفة هويّته، فكمنت له دورية من المفرزة المذكورة بعد رصده في المكان، وذلك في عمليّة نوعية بعد محاولته الفرار من أمامها، فأوقفته على متن الدرّاجة الآلية نوع fs لون أسود، ويدعى:

م. ع. ع. (مواليد 2003، لبناني)
وقد ضبط بحوزته كمّية من المخدّرات على الشكل الآتي:

14 طبّة مقفلة بأكياس نايلون شفّافة بداخلها مادّة بيضاء

14 كيس نايلون شفّاف بداخله مادّة حشيشة الكيف

مبلغ من المال بالعملة الوطنية والدولار الأميركي

 أودع مع المضبوطات والدراجة الآلية القطعة المعنية، لإجراء المقتضى القانوني بحقّه، بناءً على إشارة القضاء المختصّ.
 
