الجميّل التقى ديفيد هيل: بحث في حصر السلاح في يدّ الدولة والخيارات التفاوضية

Advertisement

إستقبل رئيس الجميّل في بيت المركزي في الصيفي السفير السابق ومسؤول ملف في معهد ، وجرى البحث بموضوع حصر السلاح في يد والخيارات التفاوضية أمام لبنان.وحضر اللقاء، إضافة إلى الوفد المرافق للسفير هيل، النائب ، ورئيس جهاز العلاقات الخارجية مروان عبدالله.