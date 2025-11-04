25
لبنان
الجميّل التقى ديفيد هيل: بحث في حصر السلاح في يدّ الدولة والخيارات التفاوضية
Lebanon 24
04-11-2025
|
07:13
A-
A+
photos
0
A+
A-
إستقبل رئيس
حزب الكتائب اللبنانية
النائب سامي
الجميّل في بيت
الكتائب
المركزي في الصيفي السفير
الاميركي
السابق ومسؤول ملف
لبنان
في معهد
الشرق الأوسط
ديفيد هيل
، وجرى البحث بموضوع حصر السلاح في يد
الدولة اللبنانية
والخيارات التفاوضية أمام لبنان.
وحضر اللقاء، إضافة إلى الوفد المرافق للسفير هيل، النائب
الياس حنكش
، ورئيس جهاز العلاقات الخارجية مروان عبدالله.
