لبنان

الجميّل التقى ديفيد هيل: بحث في حصر السلاح في يدّ الدولة والخيارات التفاوضية

Lebanon 24
04-11-2025 | 07:13
إستقبل رئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب سامي الجميّل في بيت الكتائب المركزي في الصيفي السفير الاميركي السابق ومسؤول ملف لبنان في معهد الشرق الأوسط ديفيد هيل، وجرى البحث بموضوع حصر السلاح في يد الدولة اللبنانية والخيارات التفاوضية أمام لبنان.
وحضر اللقاء، إضافة إلى الوفد المرافق للسفير هيل، النائب الياس حنكش، ورئيس جهاز العلاقات الخارجية مروان عبدالله.
