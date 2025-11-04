في حيّ الضيعة... أطلقا النار على إبن عمّهما

أفادت مندوبة " "، أنّ ع.ز وشقيقه أطلقا النار على إبن عمّهما ي.ز، من دون إصابته، في حيّ الضيعة في ، بسبب خلافات عائليّة.

وحضر ع.ز إبن ي.ز ومعه بندقية حربية، لكن الجيش أوقفه لدى وصوله إلى المكان، برفقة شخص سوريّ.