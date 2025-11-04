Advertisement

لبنان

في حيّ الضيعة... أطلقا النار على إبن عمّهما

Lebanon 24
04-11-2025 | 07:47
أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ ع.ز وشقيقه أطلقا النار على إبن عمّهما ي.ز، من دون إصابته، في حيّ الضيعة في المنية، بسبب خلافات عائليّة.
وحضر ع.ز إبن ي.ز ومعه بندقية حربية، لكن الجيش أوقفه لدى وصوله إلى المكان، برفقة شخص سوريّ.
 
 
 
لبنان 24

المنية

لبنان

