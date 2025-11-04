25
o
بيروت
22
o
طرابلس
26
o
صور
27
o
جبيل
25
o
صيدا
27
o
جونية
21
o
النبطية
18
o
زحلة
18
o
بعلبك
9
o
بشري
21
o
بيت الدين
17
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
وزارة الخارجية ترعى مبادرة "العودة إلى جذور الأرز" دعمًا لحق المرأة اللبنانية
Lebanon 24
04-11-2025
|
07:52
A-
A+
photos
0
A+
A-
استضافت
وزارة الخارجية والمغتربين
برعاية الوزير يوسف رجّي فعاليات النسخة الرابعة من مبادرة "العودة إلى جذور الأرز" التي أطلقها بنك بيمو بالتعاون مع جمعية جذور
لبنان
.
Advertisement
وخصصت النسخة لهذا العام لزراعة مئة أرزة تحمل أسماء مئة فائز وفائزة تم اختيارهم بالقرعة، من بين الأبناء المولودين لأمهات لبنانيات وآباء غير لبنانيين، الذين لم يحصلوا بعد على الجنسية
اللبنانية
.
حضر الاحتفال عدد من الشخصيات، من بينهم الوزيران السابقان راوول نعمة وزياد بارود، ورئيس مجلس إدارة بنك بيمو
رياض
عبجي، ورئيسة المؤسسة
المارونية
للانتشار روز شويري، إلى جانب عدد من السفراء وشخصيات من
المجتمع المدني
.
وشكر الوزير رجّي بنك بيمو على استمراره في دعم هذه المبادرة منذ أربع سنوات، معتبرًا أنها "فعل إيمان بلبنان، وتسليط ضوء على قضية المرأة اللبنانية وحقّها في منح جنسيتها لأولادها".
وأكد أن القضية هي "قضية عدالة ومساواة تعبّر عن كرامة كل أم لبنانية وإيمانها بمواطنتها الكاملة".
مواضيع ذات صلة
المتحدث باسم الخارجية الإيرانية: طهران تدعم أي مبادرة تنهي "القتل في غزة"
Lebanon 24
المتحدث باسم الخارجية الإيرانية: طهران تدعم أي مبادرة تنهي "القتل في غزة"
04/11/2025 21:19:06
04/11/2025 21:19:06
Lebanon 24
Lebanon 24
"ثابت لحق العودة": طوفان الأقصى محطة مفصلية في تاريخ النضال الفلسطيني
Lebanon 24
"ثابت لحق العودة": طوفان الأقصى محطة مفصلية في تاريخ النضال الفلسطيني
04/11/2025 21:19:06
04/11/2025 21:19:06
Lebanon 24
Lebanon 24
مبادرة لبنانية لتعليم الفتيات والنساء.. تفوز بجائزة اليونيسكو
Lebanon 24
مبادرة لبنانية لتعليم الفتيات والنساء.. تفوز بجائزة اليونيسكو
04/11/2025 21:19:06
04/11/2025 21:19:06
Lebanon 24
Lebanon 24
أبي رميا في باريس: تعزيز الشراكة اللبنانية–الأوروبية ودعم عودة النازحين
Lebanon 24
أبي رميا في باريس: تعزيز الشراكة اللبنانية–الأوروبية ودعم عودة النازحين
04/11/2025 21:19:06
04/11/2025 21:19:06
Lebanon 24
Lebanon 24
وزارة الخارجية والمغتربين
المجتمع المدني
المارونية
اللبنانية
الماروني
ماروني
تابع
قد يعجبك أيضاً
حين تتحول مغارة جعيتا إلى "ديسكو".. وأسفاه على أصحاب القرار والحرّاس!
Lebanon 24
حين تتحول مغارة جعيتا إلى "ديسكو".. وأسفاه على أصحاب القرار والحرّاس!
14:00 | 2025-11-04
04/11/2025 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
وزير الدفاع: ذاهبون بإتجاه مفاوضات غير مباشرة
Lebanon 24
وزير الدفاع: ذاهبون بإتجاه مفاوضات غير مباشرة
13:59 | 2025-11-04
04/11/2025 01:59:18
Lebanon 24
Lebanon 24
انعقاد جلسة اللجنة الفرعية للإدارة والعدل لمناقشة قوانين القضاء الإداري
Lebanon 24
انعقاد جلسة اللجنة الفرعية للإدارة والعدل لمناقشة قوانين القضاء الإداري
13:37 | 2025-11-04
04/11/2025 01:37:49
Lebanon 24
Lebanon 24
هل منع سلام الوزراء "غير الشيعة" من حضور لقاء المصيلح؟
Lebanon 24
هل منع سلام الوزراء "غير الشيعة" من حضور لقاء المصيلح؟
13:19 | 2025-11-04
04/11/2025 01:19:47
Lebanon 24
Lebanon 24
عملية نوعية للجيش في البقاع وتوقيف مطلوبين خطيرين!
Lebanon 24
عملية نوعية للجيش في البقاع وتوقيف مطلوبين خطيرين!
13:12 | 2025-11-04
04/11/2025 01:12:43
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
ما جديد ورقة الـ100 دولار؟
Lebanon 24
ما جديد ورقة الـ100 دولار؟
16:15 | 2025-11-03
03/11/2025 04:15:43
Lebanon 24
Lebanon 24
"معامل صواريخ في لبنان".. تقريرٌ إسرائيلي جديد يتحدّث
Lebanon 24
"معامل صواريخ في لبنان".. تقريرٌ إسرائيلي جديد يتحدّث
15:25 | 2025-11-03
03/11/2025 03:25:00
Lebanon 24
Lebanon 24
خبر سار لعشاق الأجواء الباردة… هذا ما ينتظرنا نهاية الأسبوع!
Lebanon 24
خبر سار لعشاق الأجواء الباردة… هذا ما ينتظرنا نهاية الأسبوع!
03:54 | 2025-11-04
04/11/2025 03:54:30
Lebanon 24
Lebanon 24
طائرات أميركيّة في أجواء لبنان.. هل تستعدّ واشنطن للهجوم على "حزب الله"؟
Lebanon 24
طائرات أميركيّة في أجواء لبنان.. هل تستعدّ واشنطن للهجوم على "حزب الله"؟
09:00 | 2025-11-04
04/11/2025 09:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الحريري "حسَم" خياره "الإنتخابي".. زيارات تنقلُ الموقف
Lebanon 24
الحريري "حسَم" خياره "الإنتخابي".. زيارات تنقلُ الموقف
12:00 | 2025-11-04
04/11/2025 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
14:00 | 2025-11-04
حين تتحول مغارة جعيتا إلى "ديسكو".. وأسفاه على أصحاب القرار والحرّاس!
13:59 | 2025-11-04
وزير الدفاع: ذاهبون بإتجاه مفاوضات غير مباشرة
13:37 | 2025-11-04
انعقاد جلسة اللجنة الفرعية للإدارة والعدل لمناقشة قوانين القضاء الإداري
13:19 | 2025-11-04
هل منع سلام الوزراء "غير الشيعة" من حضور لقاء المصيلح؟
13:12 | 2025-11-04
عملية نوعية للجيش في البقاع وتوقيف مطلوبين خطيرين!
13:11 | 2025-11-04
إفرام: مصر تلعب دورًا محوريًا في المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية
فيديو
مباشرة على الهواء.. إعلامي شهير يُعلن اعتزاله المهنة قريباً (فيديو)
Lebanon 24
مباشرة على الهواء.. إعلامي شهير يُعلن اعتزاله المهنة قريباً (فيديو)
03:58 | 2025-11-03
04/11/2025 21:19:06
Lebanon 24
Lebanon 24
تحيةً لذكرى منصور رحباني.. عمر رحباني يطلق النسخة الأوركسترالية من "غريبين وليل"
Lebanon 24
تحيةً لذكرى منصور رحباني.. عمر رحباني يطلق النسخة الأوركسترالية من "غريبين وليل"
13:16 | 2025-11-02
04/11/2025 21:19:06
Lebanon 24
Lebanon 24
بث مباشر.. حفل افتتاح "المتحف المصري الكبير"
Lebanon 24
بث مباشر.. حفل افتتاح "المتحف المصري الكبير"
13:18 | 2025-11-01
04/11/2025 21:19:06
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24