وزارة الخارجية ترعى مبادرة "العودة إلى جذور الأرز" دعمًا لحق المرأة اللبنانية

استضافت برعاية الوزير يوسف رجّي فعاليات النسخة الرابعة من مبادرة "العودة إلى جذور الأرز" التي أطلقها بنك بيمو بالتعاون مع جمعية جذور .وخصصت النسخة لهذا العام لزراعة مئة أرزة تحمل أسماء مئة فائز وفائزة تم اختيارهم بالقرعة، من بين الأبناء المولودين لأمهات لبنانيات وآباء غير لبنانيين، الذين لم يحصلوا بعد على الجنسية .حضر الاحتفال عدد من الشخصيات، من بينهم الوزيران السابقان راوول نعمة وزياد بارود، ورئيس مجلس إدارة بنك بيمو عبجي، ورئيسة المؤسسة للانتشار روز شويري، إلى جانب عدد من السفراء وشخصيات من .وشكر الوزير رجّي بنك بيمو على استمراره في دعم هذه المبادرة منذ أربع سنوات، معتبرًا أنها "فعل إيمان بلبنان، وتسليط ضوء على قضية المرأة اللبنانية وحقّها في منح جنسيتها لأولادها".وأكد أن القضية هي "قضية عدالة ومساواة تعبّر عن كرامة كل أم لبنانية وإيمانها بمواطنتها الكاملة".