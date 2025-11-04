Advertisement

لبنان

بالصورة... تحذير من مصرف لبنان إلى المواطنين

Lebanon 24
04-11-2025 | 07:56
A-
A+
Doc-P-1437955-638978652930613604.webp
Doc-P-1437955-638978652930613604.webp photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أعلن مصرف لبنان في بيان أن الرابط الالكتروني "https://mype.lat/mz/?lb=2610201640  يدعي زوراً أنه يرتبط بمصرف لبنان، ويقوم بالترويج لعروض مالية وهمية كما يدعو، بشكل مضلل الأفراد لتقديم معلوماتهم الشخصية أو المصرفية مقابل فرصة لربح مبلغ من المال".
Advertisement

 واكد البيان أن "مصرف لبنان لا علاقة له بهذا الرابط أو بأي حملة ترويجية مماثلة. وفي حال تلقيكم رسائل أو بريد إلكتروني أو روابط مشابهة، يقتضي التنبه إلى ضرورة عدم الضغط أو فتح أي روابط أو مرفقات. وعدم مشاركة تفاصيل الحسابات أو البطاقات المصرفية أو المعلومات الشخصية".
 
 
مواضيع ذات صلة
إلى المواطنين.. تحذير من أحدث تريندات التيك توك
lebanon 24
04/11/2025 21:19:12 Lebanon 24 Lebanon 24
مهاجماً حاكم مصرف لبنان ووزير العدل.. قاسم: هل لبنان سجن لمواطنيه بإدارة أميركية؟
lebanon 24
04/11/2025 21:19:12 Lebanon 24 Lebanon 24
مصرف لبنان يستغرب الحملات عن شطب الودائع: قانون الفجوة ينظفها من "الشوائب"
lebanon 24
04/11/2025 21:19:12 Lebanon 24 Lebanon 24
تحذيرات من كارثة بيئية تهدّد صحة المواطنين!
lebanon 24
04/11/2025 21:19:12 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

إقتصاد

مصرف لبنان

من مصر

زورا

بري

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
14:00 | 2025-11-04
13:37 | 2025-11-04
13:19 | 2025-11-04
13:12 | 2025-11-04
13:11 | 2025-11-04
13:06 | 2025-11-04
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24