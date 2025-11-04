عند كورنيش الرملة البيضاء... هذا ما كان يفعله بفتيات قاصرات داخل سيارته!

Advertisement

صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ العامّة البلاغ التّالي:في إطار المتابعة اليومية التي تقوم بها للحد من الجرائم بمختلف أنواعها وتوقيف المتورطين بها، توافرت معطيات لدى حول قيام مجهول باستدراج فتيات قاصرات في محلة كورنيش ، وإقدامه على التحرش بهن داخل سيارته أو في منزله.على الأثر، باشرت القطعات المختصة في الشعبة إجراءاتها الميدانية والاستعلامية لكشف هوية الفاعل وتوقيفه. وبنتيجة الاستقصاءات والتحريات الدقيقة، تمكنت الشعبة من تحديد هويته، ويدعى:أ. م. (مواليد عام 1981، فلسطيني)بتاريخ 3-10-2025، وبعد عملية رصد ومراقبة دقيقة، تمكنت إحدى دوريات شعبة المعلومات من توقيفه في محلة مخيم .بالتحقيق معه، اعترف بما نُسب إليه لجهة إقدامه على استدراج فتيات قاصرات في منطقة البحري – محلة ، والتحرش بهن داخل سيارته أو في منزله عن طريق الملامسة الجسدية. كما اعترف بتعاطي المواد المخدّرة.أُجري المقتضى القانوني بحقه، وأُودع المرجع المعني بناءً على إشارة المختص.