لبنان

عند كورنيش الرملة البيضاء... هذا ما كان يفعله بفتيات قاصرات داخل سيارته!

Lebanon 24
04-11-2025 | 08:39
صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة البلاغ التّالي:
في إطار المتابعة اليومية التي تقوم بها قوى الأمن الداخلي للحد من الجرائم بمختلف أنواعها وتوقيف المتورطين بها، توافرت معطيات لدى شعبة المعلومات حول قيام مجهول باستدراج فتيات قاصرات في محلة كورنيش الرملة البيضاء، وإقدامه على التحرش بهن داخل سيارته أو في منزله.

على الأثر، باشرت القطعات المختصة في الشعبة إجراءاتها الميدانية والاستعلامية لكشف هوية الفاعل وتوقيفه. وبنتيجة الاستقصاءات والتحريات الدقيقة، تمكنت الشعبة من تحديد هويته، ويدعى:

أ. م. (مواليد عام 1981، فلسطيني)
بتاريخ 3-10-2025، وبعد عملية رصد ومراقبة دقيقة، تمكنت إحدى دوريات شعبة المعلومات من توقيفه في محلة مخيم مار الياس.

بالتحقيق معه، اعترف بما نُسب إليه لجهة إقدامه على استدراج فتيات قاصرات في منطقة الكورنيش البحري – محلة المنارة، والتحرش بهن داخل سيارته أو في منزله عن طريق الملامسة الجسدية. كما اعترف بتعاطي المواد المخدّرة.

أُجري المقتضى القانوني بحقه، وأُودع المرجع المعني بناءً على إشارة القضاء المختص.
 
A man viewed from behind wearing a white tank top and light pants stands against a plain wall, with the Lebanese Internal Security Forces logo on his upper back, Arabic text overlay stating the arrest details for luring and harassing underage girls in Beirut, and social media icons at the bottom.
