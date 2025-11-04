25
o
بيروت
22
o
طرابلس
26
o
صور
27
o
جبيل
25
o
صيدا
27
o
جونية
21
o
النبطية
18
o
زحلة
18
o
بعلبك
9
o
بشري
21
o
بيت الدين
17
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
عند كورنيش الرملة البيضاء... هذا ما كان يفعله بفتيات قاصرات داخل سيارته!
Lebanon 24
04-11-2025
|
08:39
A-
A+
photos
0
A+
A-
صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ
شعبة العلاقات
العامّة البلاغ التّالي:
Advertisement
في إطار المتابعة اليومية التي تقوم بها
قوى الأمن الداخلي
للحد من الجرائم بمختلف أنواعها وتوقيف المتورطين بها، توافرت معطيات لدى
شعبة المعلومات
حول قيام مجهول باستدراج فتيات قاصرات في محلة كورنيش
الرملة البيضاء
، وإقدامه على التحرش بهن داخل سيارته أو في منزله.
على الأثر، باشرت القطعات المختصة في الشعبة إجراءاتها الميدانية والاستعلامية لكشف هوية الفاعل وتوقيفه. وبنتيجة الاستقصاءات والتحريات الدقيقة، تمكنت الشعبة من تحديد هويته، ويدعى:
أ. م. (مواليد عام 1981، فلسطيني)
بتاريخ 3-10-2025، وبعد عملية رصد ومراقبة دقيقة، تمكنت إحدى دوريات شعبة المعلومات من توقيفه في محلة مخيم
مار الياس
.
بالتحقيق معه، اعترف بما نُسب إليه لجهة إقدامه على استدراج فتيات قاصرات في منطقة
الكورنيش
البحري – محلة
المنارة
، والتحرش بهن داخل سيارته أو في منزله عن طريق الملامسة الجسدية. كما اعترف بتعاطي المواد المخدّرة.
أُجري المقتضى القانوني بحقه، وأُودع المرجع المعني بناءً على إشارة
القضاء
المختص.
مواضيع ذات صلة
حادثة مؤلمة.. 3 فتيات قاصرات فقدن حياتهن غرقا!
Lebanon 24
حادثة مؤلمة.. 3 فتيات قاصرات فقدن حياتهن غرقا!
04/11/2025 21:19:41
04/11/2025 21:19:41
Lebanon 24
Lebanon 24
العثور على جثة في الرملة البيضاء
Lebanon 24
العثور على جثة في الرملة البيضاء
04/11/2025 21:19:41
04/11/2025 21:19:41
Lebanon 24
Lebanon 24
احتفال تأبيني ليمنى شري في الرملة البيضاء برعاية وزير الاعلام
Lebanon 24
احتفال تأبيني ليمنى شري في الرملة البيضاء برعاية وزير الاعلام
04/11/2025 21:19:41
04/11/2025 21:19:41
Lebanon 24
Lebanon 24
داخل منزله في سن الفيل... هذا ما فعله سوريّ بقاصرٍ
Lebanon 24
داخل منزله في سن الفيل... هذا ما فعله سوريّ بقاصرٍ
04/11/2025 21:19:41
04/11/2025 21:19:41
Lebanon 24
Lebanon 24
قوى الأمن الداخلي
شعبة المعلومات
شعبة العلاقات
مار الياس
الكورنيش
المنارة
فلسطين
تابع
قد يعجبك أيضاً
حين تتحول مغارة جعيتا إلى "ديسكو".. وأسفاه على أصحاب القرار والحرّاس!
Lebanon 24
حين تتحول مغارة جعيتا إلى "ديسكو".. وأسفاه على أصحاب القرار والحرّاس!
14:00 | 2025-11-04
04/11/2025 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
وزير الدفاع: ذاهبون بإتجاه مفاوضات غير مباشرة
Lebanon 24
وزير الدفاع: ذاهبون بإتجاه مفاوضات غير مباشرة
13:59 | 2025-11-04
04/11/2025 01:59:18
Lebanon 24
Lebanon 24
انعقاد جلسة اللجنة الفرعية للإدارة والعدل لمناقشة قوانين القضاء الإداري
Lebanon 24
انعقاد جلسة اللجنة الفرعية للإدارة والعدل لمناقشة قوانين القضاء الإداري
13:37 | 2025-11-04
04/11/2025 01:37:49
Lebanon 24
Lebanon 24
هل منع سلام الوزراء "غير الشيعة" من حضور لقاء المصيلح؟
Lebanon 24
هل منع سلام الوزراء "غير الشيعة" من حضور لقاء المصيلح؟
13:19 | 2025-11-04
04/11/2025 01:19:47
Lebanon 24
Lebanon 24
عملية نوعية للجيش في البقاع وتوقيف مطلوبين خطيرين!
Lebanon 24
عملية نوعية للجيش في البقاع وتوقيف مطلوبين خطيرين!
13:12 | 2025-11-04
04/11/2025 01:12:43
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
ما جديد ورقة الـ100 دولار؟
Lebanon 24
ما جديد ورقة الـ100 دولار؟
16:15 | 2025-11-03
03/11/2025 04:15:43
Lebanon 24
Lebanon 24
"معامل صواريخ في لبنان".. تقريرٌ إسرائيلي جديد يتحدّث
Lebanon 24
"معامل صواريخ في لبنان".. تقريرٌ إسرائيلي جديد يتحدّث
15:25 | 2025-11-03
03/11/2025 03:25:00
Lebanon 24
Lebanon 24
خبر سار لعشاق الأجواء الباردة… هذا ما ينتظرنا نهاية الأسبوع!
Lebanon 24
خبر سار لعشاق الأجواء الباردة… هذا ما ينتظرنا نهاية الأسبوع!
03:54 | 2025-11-04
04/11/2025 03:54:30
Lebanon 24
Lebanon 24
طائرات أميركيّة في أجواء لبنان.. هل تستعدّ واشنطن للهجوم على "حزب الله"؟
Lebanon 24
طائرات أميركيّة في أجواء لبنان.. هل تستعدّ واشنطن للهجوم على "حزب الله"؟
09:00 | 2025-11-04
04/11/2025 09:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الحريري "حسَم" خياره "الإنتخابي".. زيارات تنقلُ الموقف
Lebanon 24
الحريري "حسَم" خياره "الإنتخابي".. زيارات تنقلُ الموقف
12:00 | 2025-11-04
04/11/2025 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
14:00 | 2025-11-04
حين تتحول مغارة جعيتا إلى "ديسكو".. وأسفاه على أصحاب القرار والحرّاس!
13:59 | 2025-11-04
وزير الدفاع: ذاهبون بإتجاه مفاوضات غير مباشرة
13:37 | 2025-11-04
انعقاد جلسة اللجنة الفرعية للإدارة والعدل لمناقشة قوانين القضاء الإداري
13:19 | 2025-11-04
هل منع سلام الوزراء "غير الشيعة" من حضور لقاء المصيلح؟
13:12 | 2025-11-04
عملية نوعية للجيش في البقاع وتوقيف مطلوبين خطيرين!
13:11 | 2025-11-04
إفرام: مصر تلعب دورًا محوريًا في المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية
فيديو
مباشرة على الهواء.. إعلامي شهير يُعلن اعتزاله المهنة قريباً (فيديو)
Lebanon 24
مباشرة على الهواء.. إعلامي شهير يُعلن اعتزاله المهنة قريباً (فيديو)
03:58 | 2025-11-03
04/11/2025 21:19:41
Lebanon 24
Lebanon 24
تحيةً لذكرى منصور رحباني.. عمر رحباني يطلق النسخة الأوركسترالية من "غريبين وليل"
Lebanon 24
تحيةً لذكرى منصور رحباني.. عمر رحباني يطلق النسخة الأوركسترالية من "غريبين وليل"
13:16 | 2025-11-02
04/11/2025 21:19:41
Lebanon 24
Lebanon 24
بث مباشر.. حفل افتتاح "المتحف المصري الكبير"
Lebanon 24
بث مباشر.. حفل افتتاح "المتحف المصري الكبير"
13:18 | 2025-11-01
04/11/2025 21:19:41
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24