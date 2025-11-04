Advertisement

لبنان

سلام: مشروع قانون الفجوة المالية دخل مراحله النهائية

Lebanon 24
04-11-2025 | 09:13
A-
A+
Doc-P-1437974-638978697892139228.jpg
Doc-P-1437974-638978697892139228.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
استقبل رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام اليوم في السراي الكبير المستشار الاقتصادي للمبعوث الخاص لرئيس الجمهورية الفرنسية إلى لبنان، السيّد جاك دو لا جوجي، في حضور السفير الفرنسي في لبنان هيرفيه ماغرو.
Advertisement

وتناول البحث آخر المستجدّات المتعلّقة بمسار الإصلاحات الاقتصادية في لبنان، ولا سيّما مشروع قانون الفجوة المالية.

وأكّد الرئيس سلام خلال الاجتماع أنّ مشروع قانون الفجوة المالية دخل مراحله النهائية، وهو يهدف أولًا إلى حماية حقوق المودعين وضمان استعادتهم ودائعهم في أسرع وقت ممكن، وثانيًا إلى تأكيد التزام لبنان بالمعايير الإصلاحية المطلوبة.


هاميش فالكونر
واستقبل الرئيس سلام  مساعد وزير الخارجية البريطاني لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا السيّد هاميش فالكونر، في حضور السفير البريطاني في بيروت السيّد هاميش كاول.

وبعد اللقاء، قال فالكونر:
"يسرّني أن أكون في بيروت اليوم. التقيت هذا الصباح الرئيس عون ووزير الخارجية رجّي وقائد الجيش الجنرال العماد هيكل. وتباحثت للتو مع رئيس الوزراء سلام، حيث أثنيت على جهود الحكومة اللبنانية لنزع سلاح المجموعات المسلحة خارج سلطة الدولة والمضي قدمًا بالإصلاح الاقتصادي والاجتماعي والسياسي.

تعتبر هذه الجهود ضرورية لاستقرار لبنان وازدهاره المستقبلي، وستبقى المملكة المتحدة صديقاً وداعماً للبنان.

كنت بالأمس في الجنوب حيث اطّلعت عن قرب على دعم المملكة المتحدة للمجتمعات المتأثرة بالصراع. مستوى الدمار وتأثير الصراع على حياة الناس مدمر. وأنا فخور جداً بأننا سنتعاون مع الصليب الأحمر في لبنان والمملكة المتحدة لتعزيز آليات الاستجابة الوطنية للأزمات.

وبالطبع كنت قادرًا أيضًا على رؤية العمل الذي تقوم به المملكة المتحدة لدعم نشر الجيش اللبناني في جميع أنحاء لبنان، والآن في الجنوب أيضًا.

تقف المملكة المتحدة إلى جانب لبنان كشريك ثابت حتى يتمكن من المضي قدمًا نحو السلام والازدهار."

كما استقبل رئيس الحكومة سفير لبنان المعين لدى روسيا بشير عزام وذلك قبيل استلامه مهامه.
مواضيع ذات صلة
سلام بحث مع جابر والبساط مشروع قانون الفجوة المالية والتقى الحجار
lebanon 24
04/11/2025 21:19:55 Lebanon 24 Lebanon 24
البساط عرض مع مستشار فرنسي لقانون الفجوة المالية
lebanon 24
04/11/2025 21:19:55 Lebanon 24 Lebanon 24
"رويترز" عن وزير الاقتصاد اللبناني: من المتوقع أن يوافق مجلس الوزراء على قانون الفجوة المالية قريبا قبل إرساله إلى البرلمان
lebanon 24
04/11/2025 21:19:55 Lebanon 24 Lebanon 24
بري يستبق خطوة سلام: لن نقبل بعزل "طائفة" ولا يحق للحكومة إرسال مشروع قانون
lebanon 24
04/11/2025 21:19:55 Lebanon 24 Lebanon 24

وزير الخارجية

مجلس الوزراء

الشرق الأوسط

اللبنانية

البريطاني

الفرنسية

المستقبل

الجمهوري

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
14:00 | 2025-11-04
13:59 | 2025-11-04
13:37 | 2025-11-04
13:19 | 2025-11-04
13:12 | 2025-11-04
13:11 | 2025-11-04
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24