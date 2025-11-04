سلام: مشروع قانون الفجوة المالية دخل مراحله النهائية

Advertisement

استقبل رئيس الدكتور نواف سلام اليوم في السراي الكبير المستشار الاقتصادي للمبعوث الخاص لرئيس الجمهورية إلى ، السيّد جاك دو لا جوجي، في حضور السفير الفرنسي في لبنان هيرفيه ماغرو.وتناول البحث آخر المستجدّات المتعلّقة بمسار الإصلاحات الاقتصادية في لبنان، ولا سيّما مشروع قانون الفجوة المالية.وأكّد الرئيس سلام خلال الاجتماع أنّ مشروع قانون الفجوة المالية دخل مراحله النهائية، وهو يهدف أولًا إلى حماية حقوق المودعين وضمان استعادتهم ودائعهم في أسرع وقت ممكن، وثانيًا إلى تأكيد لبنان بالمعايير الإصلاحية المطلوبة.واستقبل الرئيس سلام مساعد لشؤون وشمال أفريقيا السيّد هاميش فالكونر، في حضور السفير البريطاني في السيّد هاميش كاول.وبعد اللقاء، قال فالكونر:"يسرّني أن أكون في بيروت اليوم. التقيت هذا الصباح الرئيس عون ووزير الخارجية رجّي وقائد الجيش الجنرال العماد هيكل. وتباحثت للتو مع رئيس الوزراء سلام، حيث أثنيت على جهود الحكومة لنزع سلاح المجموعات المسلحة خارج سلطة الدولة والمضي قدمًا بالإصلاح الاقتصادي والاجتماعي والسياسي.تعتبر هذه الجهود ضرورية لاستقرار لبنان وازدهاره المستقبلي، وستبقى المملكة المتحدة صديقاً وداعماً للبنان.كنت بالأمس في الجنوب حيث اطّلعت عن قرب على دعم المملكة المتحدة للمجتمعات المتأثرة بالصراع. مستوى الدمار وتأثير الصراع على حياة الناس مدمر. وأنا فخور جداً بأننا سنتعاون مع الصليب الأحمر في لبنان والمملكة المتحدة لتعزيز آليات الاستجابة الوطنية للأزمات.وبالطبع كنت قادرًا أيضًا على رؤية العمل الذي تقوم به المملكة المتحدة لدعم نشر الجيش اللبناني في جميع أنحاء لبنان، والآن في الجنوب أيضًا.تقف المملكة المتحدة إلى جانب لبنان كشريك ثابت حتى يتمكن من المضي قدمًا نحو السلام والازدهار."كما استقبل رئيس الحكومة سفير لبنان المعين لدى بشير عزام وذلك قبيل استلامه مهامه.