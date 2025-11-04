تجمع متقاعدي قوى الأمن الداخلي يدعو لاعتصام أمام بنك البحر المتوسط

Advertisement

أعلنت مجموعات الجنوب في تجمع المتقاعدين في (منطقتا صور وبنت جبيل) في بيان، أنها ستنظّم اعتصامًا صباح غد الأربعاء عند التاسعة أمام فرع في صور، احتجاجًا على إقفال الفرع.وأوضحت أن هذه الخطوة تأتي بعد إقفال فرع البنك في سابقًا، مشيرة إلى أنه لم يتبقَّ في محافظتي الجنوب والنبطية سوى فرع واحد فقط تابع للمصرف.ودعت المجموعات إلى الاعتصام السلمي تضامنًا مع الموظفين والمودعين، وللمطالبة بإبقاء الفرع مفتوحًا وضمان حقوق المواطنين والمتقاعدين الذين يملكون أرصدة في المصرف.