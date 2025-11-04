Advertisement

لبنان

تجمع متقاعدي قوى الأمن الداخلي يدعو لاعتصام أمام بنك البحر المتوسط

Lebanon 24
04-11-2025 | 09:20
أعلنت مجموعات الجنوب في تجمع المتقاعدين في قوى الأمن الداخلي (منطقتا صور وبنت جبيل) في بيان، أنها ستنظّم اعتصامًا صباح غد الأربعاء عند التاسعة أمام فرع بنك البحر المتوسط في صور، احتجاجًا على إقفال الفرع.
وأوضحت أن هذه الخطوة تأتي بعد إقفال فرع البنك في النبطية سابقًا، مشيرة إلى أنه لم يتبقَّ في محافظتي الجنوب والنبطية سوى فرع واحد فقط تابع للمصرف.

ودعت المجموعات إلى الاعتصام السلمي تضامنًا مع الموظفين والمودعين، وللمطالبة بإبقاء الفرع مفتوحًا وضمان حقوق المواطنين والمتقاعدين الذين يملكون أرصدة في المصرف.
 
