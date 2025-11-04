Advertisement

لبنان

إسرائيل أطلقت قذيفتين باتّجاه البحر مقابل بلدة رأس الناقورة

Lebanon 24
04-11-2025 | 09:44
أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ مدفعيّة العدوّ الإسرائيليّ أطلقت قذيفتين باتّجاه البحر، مقابل بلدة رأس الناقورة، في جنوب لبنان.
جنوب لبنان

الإسرائيلي

لبنان 24

إسرائيل

لبنان

جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24