لجميع المقبولين في مباراة التطوّع بصفة دركي متمرّن... إليكم هذا البيان من قوى الأمن

Advertisement

صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ العامّة البلاغ التّالي:الحاقًا لبلاغنا السابق المتعلق بالإعلان عن المرشحين المقبولين للتطوع في بصفة دركي متمرن من الذكور والإناث، تدعو جميع المقبولين بنتيجة المباراة للالتحاق في – ، وذلك وفق التفاصيل التالية:المقبولون الذكور: اعتبارًا من الساعة 8:00 صباحًا من يوم السبت الواقع فيه 15-11-2025.المقبولات الإناث: اعتبارًا من الساعة 8:00 صباحًا من الواقع فيه 16-11-2025.مصطحبين معهم الأمتعة والحاجيات المحدّدين في الرابط التالي:رابط جدول الأمتعة والحاجياتملاحظة:– على المتمرنين الذكور الالتحاق بشعر حليق بالكامل (صفر)– على جميع المتمرنين عدم اصطحاب: أي نوع من المأكولات او المعلبات – الأجهزة الالكترونية (خاصة الهواتف الخلوية، ساعات ذكية) – الأدوية (دون وصفة طبية) -السجائر – منشطات أو مكملات غذائية.– إن عدم الالتحاق في الموعد المحدد يعتبر بمثابة عدم الرغبة في متابعة التطوع.