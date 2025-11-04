Advertisement

لبنان

لجميع المقبولين في مباراة التطوّع بصفة دركي متمرّن... إليكم هذا البيان من قوى الأمن

Lebanon 24
04-11-2025 | 10:29
A-
A+
Doc-P-1437996-638978743187216883.jpg
Doc-P-1437996-638978743187216883.jpg photos 0
صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة البلاغ التّالي:
الحاقًا لبلاغنا السابق المتعلق بالإعلان عن المرشحين المقبولين للتطوع في قوى الأمن الداخلي بصفة دركي متمرن من الذكور والإناث، تدعو المديرية العامة جميع المقبولين بنتيجة المباراة للالتحاق في معهد قوى الأمن الداخليعرمون، وذلك وفق التفاصيل التالية:

المقبولون الذكور: اعتبارًا من الساعة 8:00 صباحًا من يوم السبت الواقع فيه 15-11-2025.

المقبولات الإناث: اعتبارًا من الساعة 8:00 صباحًا من يوم الأحد الواقع فيه 16-11-2025.

مصطحبين معهم الأمتعة والحاجيات المحدّدين في الرابط التالي:
رابط جدول الأمتعة والحاجيات

ملاحظة:

– على المتمرنين الذكور الالتحاق بشعر حليق بالكامل (صفر)

 – على جميع المتمرنين عدم اصطحاب: أي نوع من المأكولات او المعلبات – الأجهزة الالكترونية (خاصة الهواتف الخلوية، ساعات ذكية) – الأدوية (دون وصفة طبية) -السجائر – منشطات أو مكملات غذائية.

– إن عدم الالتحاق في الموعد المحدد يعتبر بمثابة عدم الرغبة في متابعة التطوع.
