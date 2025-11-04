رئيس الجمهورية يبحث مع وزير المالية و ممثل البنك الدولي ملفات التعاون المقبلة

Advertisement

تابع رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، بعد ظهر اليوم، سلسلة اجتماعاته في ، حيث التقى والبلديات العميد أحمد ، الذي عرض عليه حصيلة مشاركته في مؤتمر "حوار المنامة" الذي أقيم مؤخرًا في مملكة البحرين، إضافة إلى تفاصيل اللقاءات الجانبية التي أجراها خلال أعمال المؤتمر.كما تم التطرق إلى الأوضاع الأمنية الراهنة في البلاد والتحضيرات الجارية لإجراء الانتخابات النيابية المقررة في شهر أيار المقبل.وفي إطار آخر، استقبل وزير المال ياسين جابر وممثل البنك الدولي في عبد العزيز المنلا، حيث ناقش معهما الترتيبات المتعلقة بزيارة وفد رفيع من البنك الدولي إلى قريبًا، تمهيدًا لبحث المشاريع والبرامج المشتركة بين الجانبين في سياق التعاون القائم.كما اجتمع رئيس الجمهورية مع الرئيس السابق للمجلس الدستوري عصام سليمان، حيث تداول الطرفان في عدد من المسائل الدستورية والقانونية، وقد أهدى سليمان إلى الرئيس نسخة من كتابه الجديد بعنوان "عقلنة النظام السياسي اللبناني" الصادر عن دار النهار للنشر.