25
o
بيروت
22
o
طرابلس
26
o
صور
27
o
جبيل
25
o
صيدا
27
o
جونية
21
o
النبطية
18
o
زحلة
18
o
بعلبك
9
o
بشري
21
o
بيت الدين
17
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
جلسة لمجلس الوزراء الخميس.. وهذا جدول الاعمال
Lebanon 24
04-11-2025
|
11:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
يعقد
مجلس الوزراء
جلسة نهار الخميس، في
القصر الجمهوري
، عند الساعة الثالثة بعد الظهر في 6-11-2025.
Advertisement
وحسب بنود جدول الاعمال ستعرض
قيادة الجيش
التقرير الشهري حول خطة حصر السلاح في المناطق
اللبنانية
كافة إنفاذاً لقرار مجلس الوزراء رقم ٥ تاريخ ٢٠٢٥/٩/٥، بالاضافة إلى استكمال البحث في
قرار مجلس الوزراء
رقم ۱ تاريخ ٢٠٢٥/۱۰/۲۹ الطلب من اللجنة المشكلة إعداد الإقتراحات والتعديلات على قانون انتخاب أعضاء مجلس النواب.
إليكم جدول الاعمال كاملا أدناه.
مواضيع ذات صلة
جلسة لمجلس الوزراء في بعبدا و14 بندًا على جدول الأعمال
Lebanon 24
جلسة لمجلس الوزراء في بعبدا و14 بندًا على جدول الأعمال
04/11/2025 21:20:53
04/11/2025 21:20:53
Lebanon 24
Lebanon 24
جلسة لمجلس الوزراء... إليكم جدول أعمالها
Lebanon 24
جلسة لمجلس الوزراء... إليكم جدول أعمالها
04/11/2025 21:20:53
04/11/2025 21:20:53
Lebanon 24
Lebanon 24
44 بندا على جدول اعمال جلسة مجلس الوزراء غدا
Lebanon 24
44 بندا على جدول اعمال جلسة مجلس الوزراء غدا
04/11/2025 21:20:53
04/11/2025 21:20:53
Lebanon 24
Lebanon 24
مقررات مجلس الوزراء: غداً جلسة جديدة لمجلس الوزراء عند الساعة الثالثة من بعد الظهر وإقرار معظم البنود المدرجة على جدول أعمال جلسة اليوم
Lebanon 24
مقررات مجلس الوزراء: غداً جلسة جديدة لمجلس الوزراء عند الساعة الثالثة من بعد الظهر وإقرار معظم البنود المدرجة على جدول أعمال جلسة اليوم
04/11/2025 21:20:53
04/11/2025 21:20:53
Lebanon 24
Lebanon 24
قرار مجلس الوزراء
القصر الجمهوري
مجلس الوزراء
قيادة الجيش
اللبنانية
الجمهوري
لبنان
القصر
تابع
قد يعجبك أيضاً
حين تتحول مغارة جعيتا إلى "ديسكو".. وأسفاه على أصحاب القرار والحرّاس!
Lebanon 24
حين تتحول مغارة جعيتا إلى "ديسكو".. وأسفاه على أصحاب القرار والحرّاس!
14:00 | 2025-11-04
04/11/2025 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
وزير الدفاع: ذاهبون بإتجاه مفاوضات غير مباشرة
Lebanon 24
وزير الدفاع: ذاهبون بإتجاه مفاوضات غير مباشرة
13:59 | 2025-11-04
04/11/2025 01:59:18
Lebanon 24
Lebanon 24
انعقاد جلسة اللجنة الفرعية للإدارة والعدل لمناقشة قوانين القضاء الإداري
Lebanon 24
انعقاد جلسة اللجنة الفرعية للإدارة والعدل لمناقشة قوانين القضاء الإداري
13:37 | 2025-11-04
04/11/2025 01:37:49
Lebanon 24
Lebanon 24
هل منع سلام الوزراء "غير الشيعة" من حضور لقاء المصيلح؟
Lebanon 24
هل منع سلام الوزراء "غير الشيعة" من حضور لقاء المصيلح؟
13:19 | 2025-11-04
04/11/2025 01:19:47
Lebanon 24
Lebanon 24
عملية نوعية للجيش في البقاع وتوقيف مطلوبين خطيرين!
Lebanon 24
عملية نوعية للجيش في البقاع وتوقيف مطلوبين خطيرين!
13:12 | 2025-11-04
04/11/2025 01:12:43
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
ما جديد ورقة الـ100 دولار؟
Lebanon 24
ما جديد ورقة الـ100 دولار؟
16:15 | 2025-11-03
03/11/2025 04:15:43
Lebanon 24
Lebanon 24
"معامل صواريخ في لبنان".. تقريرٌ إسرائيلي جديد يتحدّث
Lebanon 24
"معامل صواريخ في لبنان".. تقريرٌ إسرائيلي جديد يتحدّث
15:25 | 2025-11-03
03/11/2025 03:25:00
Lebanon 24
Lebanon 24
خبر سار لعشاق الأجواء الباردة… هذا ما ينتظرنا نهاية الأسبوع!
Lebanon 24
خبر سار لعشاق الأجواء الباردة… هذا ما ينتظرنا نهاية الأسبوع!
03:54 | 2025-11-04
04/11/2025 03:54:30
Lebanon 24
Lebanon 24
طائرات أميركيّة في أجواء لبنان.. هل تستعدّ واشنطن للهجوم على "حزب الله"؟
Lebanon 24
طائرات أميركيّة في أجواء لبنان.. هل تستعدّ واشنطن للهجوم على "حزب الله"؟
09:00 | 2025-11-04
04/11/2025 09:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الحريري "حسَم" خياره "الإنتخابي".. زيارات تنقلُ الموقف
Lebanon 24
الحريري "حسَم" خياره "الإنتخابي".. زيارات تنقلُ الموقف
12:00 | 2025-11-04
04/11/2025 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
14:00 | 2025-11-04
حين تتحول مغارة جعيتا إلى "ديسكو".. وأسفاه على أصحاب القرار والحرّاس!
13:59 | 2025-11-04
وزير الدفاع: ذاهبون بإتجاه مفاوضات غير مباشرة
13:37 | 2025-11-04
انعقاد جلسة اللجنة الفرعية للإدارة والعدل لمناقشة قوانين القضاء الإداري
13:19 | 2025-11-04
هل منع سلام الوزراء "غير الشيعة" من حضور لقاء المصيلح؟
13:12 | 2025-11-04
عملية نوعية للجيش في البقاع وتوقيف مطلوبين خطيرين!
13:11 | 2025-11-04
إفرام: مصر تلعب دورًا محوريًا في المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية
فيديو
مباشرة على الهواء.. إعلامي شهير يُعلن اعتزاله المهنة قريباً (فيديو)
Lebanon 24
مباشرة على الهواء.. إعلامي شهير يُعلن اعتزاله المهنة قريباً (فيديو)
03:58 | 2025-11-03
04/11/2025 21:20:53
Lebanon 24
Lebanon 24
تحيةً لذكرى منصور رحباني.. عمر رحباني يطلق النسخة الأوركسترالية من "غريبين وليل"
Lebanon 24
تحيةً لذكرى منصور رحباني.. عمر رحباني يطلق النسخة الأوركسترالية من "غريبين وليل"
13:16 | 2025-11-02
04/11/2025 21:20:53
Lebanon 24
Lebanon 24
بث مباشر.. حفل افتتاح "المتحف المصري الكبير"
Lebanon 24
بث مباشر.. حفل افتتاح "المتحف المصري الكبير"
13:18 | 2025-11-01
04/11/2025 21:20:53
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24