جلسة لمجلس الوزراء الخميس.. وهذا جدول الاعمال

يعقد جلسة نهار الخميس، في ، عند الساعة الثالثة بعد الظهر في 6-11-2025.

وحسب بنود جدول الاعمال ستعرض التقرير الشهري حول خطة حصر السلاح في المناطق كافة إنفاذاً لقرار مجلس الوزراء رقم ٥ تاريخ ٢٠٢٥/٩/٥، بالاضافة إلى استكمال البحث في رقم ۱ تاريخ ٢٠٢٥/۱۰/۲۹ الطلب من اللجنة المشكلة إعداد الإقتراحات والتعديلات على قانون انتخاب أعضاء مجلس النواب.