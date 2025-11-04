Advertisement

لبنان

جلسة لمجلس الوزراء الخميس.. وهذا جدول الاعمال

Lebanon 24
04-11-2025 | 11:00
يعقد مجلس الوزراء جلسة نهار الخميس، في القصر الجمهوري، عند الساعة الثالثة بعد الظهر في 6-11-2025.
وحسب بنود جدول الاعمال ستعرض قيادة الجيش التقرير الشهري حول خطة حصر السلاح في المناطق اللبنانية كافة إنفاذاً لقرار مجلس الوزراء رقم ٥ تاريخ ٢٠٢٥/٩/٥، بالاضافة إلى استكمال البحث في قرار مجلس الوزراء رقم ۱ تاريخ ٢٠٢٥/۱۰/۲۹ الطلب من اللجنة المشكلة إعداد الإقتراحات والتعديلات على قانون انتخاب أعضاء مجلس النواب.
إليكم جدول الاعمال كاملا أدناه.
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24