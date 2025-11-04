Advertisement

لبنان

بخاري: المملكة ستبقى إلى جانب لبنان دعمًا لاستقراره ووحدته

Lebanon 24
04-11-2025 | 11:19
استقبل سفير المملكة العربية السعودية في لبنان، الدكتور وليد بخاري، في مقر السفارة باليرزة، النائب محمد سليمان على رأس وفد من جبل أكروم، ضمّ إتحاد بلديات جبل أكروم ومخاتيرها.
وجرى خلال اللقاء، بحسب بيان لمكتب سليمان، "البحث في الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة، إضافة إلى مناقشة عدد من القضايا الإنمائية والخدماتية التي تهم قرى وبلدات جبل أكروم.

وأعرب الوفد عن "تقديره الكبير للدور الإنساني والعربي الذي تضطلع به المملكة العربية السعودية في دعم مشاريع الخير والسلام في لبنان والمنطقة".

بدوره، شكر النائب سليمان باسم الوفد، السفير بخاري على "حسن الاستقبال ولقاء الأخوة والتواصل"، مؤكداً أن "سياسة المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، تجسّد نهج التعاون والتضامن العربي، وتعمل على ترسيخ الاستقرار ودعم المشاريع". 

ورحب بخاري بالنائب سليمان والوفد المرافق، مؤكداً "عمق العلاقات الأخوية التي تجمع المملكة العربية السعودية بلبنان، وحرص القيادة السعودية الدائم على دعم كل ما من شأنه تعزيز استقرار لبنان ووحدته".

وأشار إلى أنّ "المملكة كانت وستبقى إلى جانب الشعب اللبناني في مسيرته نحو النهوض والازدهار، إيماناً منها بأنّ استقرار لبنان يشكّل ركيزة أساسية لاستقرار المنطقة بأسرها".

 كما تخلل اللقاء البحث في عدد من الشؤون الإنمائية التي تهم بلدات وقرى جبل أكروم. (الوكالة الوطنية)
